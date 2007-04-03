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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 16:23
Короче биткоин это онлайн игра, а цена это циферки для фанатиков ибо у здорового человека нет потребностей купить это.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 08 кві, 2018 16:32
Этот сатоши накомото никогда ни одного биткоина не продавал?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:30
- всех с праздником
- как вы трейдеров спекулями то
- расслоение конечно полезно для понимания, чуток ниже изложу свою т з, почему
- как я говорил, ничего не утверждаю, но 90% вероятности сценарий отыгрывается такой - сейчас от 6500 в 4й волне до 7100, теперь 5я вниз, глубина определится по ходу с возможным 5200 а может и без обновления лоя
- 10% на то, что разволновка будет сломана и пробой вверх 7100-7500-8000...т к вероятность мала более подробно тут не будем
- расслоение криптоучастников даст понять - а кто будет продавать по 5200 например.Те кто купил по 100-500 и т д уже скорее всего зафиксировали прибыль пусть не на самых верхах но не далеко (я когда прочувствовал опу вышел по 17500, имеется ввиду портфельные, трейдерные постоянно туда - сюда).Далее только на хлебушек, как говорят.Киты, которые продавливают рынок тоже будут продавать с оглядкой на себестоимость этого процесса.Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимость и её нужно потом отбить в процессе откупа и отскока, так что не всё так просто, цена падает совсем не потому что биток никому не нужен, а потому что игроки её продавливают, стригут шортистов и лонгистов в разные стороны.Итого можно прийти к выводу, что по заниженной цене монетки будут продавать те, кто купил их не на свободные деньги, которые нужно вернуть хоть с убытками и т д, ну и конечно паникёры, таких тоже хватает.Но не трудно догадаться что число и тех и других быстро сокращается.Многие ждут разворот со свечёй большого объёма. а её всё нет.Не могут набрать объёмы, поэтому разворот приобретает затяжную форму в виде флета.Но это конечно более точно покажет время.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 17:50
antey1969 попытаюсь обьяснить, новая линейка вышла,это вольта,эти данные на официальном сайте ,была презентация. В июле -августе(если получится) , выйдет только ддр6, повторяю,только выйдет ддр6,не чего больше кроме ддр6.В то время хьюникс(он же производитель) обьявил, что если поставить на 1070 эту память(ддр6) то ее пропускаемая способность увеличиться с 256 на 512! был ли это намек ,либо просто сопоставление хз, также должен напомнить ,что ддр6 по факту хуже за память нбм2(должен оговорится что хуже в графическом плане), потому ясень пень амд она (ддр6) не актуальна так как она уже использует нбм2,как впрочем и нвидиа в вольта
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:25
Vitl Как все-таки точка сидения влияет на точку зрения. Не было портфеля: и Вы соглашались, что крипта это казино. Появился портфель - и у крипты уже появилось светлое будущее, которому мешают только какие-то мелкие неурядицы и манипуляции. Но уже никаких сомнений, что в долгосроке -туземун.
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:49
airmax78 да дело не в том ,имеет ли будущее или не имеет, дело в том что на этом, сообразительные, люди могут заработать денег,а если при этом ,этот же человек рассказывает что да как и делиться своими соображениями , да при том вдумчиво читает ,что ему советуют остальные. то какого х... ему не заработать этих денег своими мозгами?
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:08
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:17
- рынок близок к развороту, это видно технически, т о цены близки к минимальным(не путать с совсем минимальными)
- рынок умирать по вашей версии совсем не собрался, т о тузе куда нибудь да прыгнет, от текущих это будут иксы
- раньше тут недоумки меня обвиняли в том, что я давно говорил, что в крипту только глупые входят, а мол сейчас наоборот, поясняю - настоящий объёмный рынок криптовалют сформировался только летом 2017 года, и входить в него раньше было просто угадайкой, поэтому я так и отзывался.Когда стало понятно. что развитие и надутие пузыря будет впереди, то и входить стало можно.Такое объяснение созвучно с принципом входа в позицию - пробой уровня.Такой принцип предусматривает вход не тогда. когда дешевле, а тогда, когда понятен восходящий тренд, иначе дешевле может обойтись дороже
- мнение постепенно меняется, но не в корне.Крипта остаётся казино и я в него играю.Но , например. вы сталкиваетесь в повседневной жизни с таким явлением, как нарушением всех и вся своих обязательств.Я постоянно сталкиваюсь и уже устал от того, что каждый с кем имеешь дело. пытается как то тебя обмануть, как то не выполнить того, что должен.Люди дают слова, потом их нарушают. нарушается даже то, что на бумаге с печатью и потом в суде сложно доказать что ты не верблюд.Мне кажется , что в нашей стране да и во всём мире от такого устали.К чему я об этом, к тому что есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему.Изобретён он задолго до крипты, но широкое применение нашёл на базе блокчейнов криптовалют.За ним будущее.И когда я говорил, что пузырь будет лопаться, я имел ввиду отмирание всякого ненужного хлама.А вот то, что будет востребовано только поднимется в цене.Я конечно понимаю, что многие не заинтересованные люди так глубоко не понимают сущность и не могут разграничить мух от котлет.Но всё приходит со временем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:20
Нет, лежат мертвым грузом. Даже есть теория, что 21 млн монет максимально по той причине, что 1 млн - это тестовые монеты, которые он в самом начале намайнил и они никому не достанутся.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вам когда нечего сказать, то лучше и не говоирть ничего. Если фейк - опровергайте. А если нечем, то я не виноват, что эта новость не ложиться в ваши вангования "биток упадет до нуля".
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