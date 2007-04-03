Додано: Нед 08 кві, 2018 20:46

Yuri_T написав: Vitl написав: ...есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему. ...есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему.

каким образом?

если участие человека есть почти во всех операциях по регистрации прав собственности?

недвижимость, транспорт, корпоративные права и т.д. и т.п.

за последнее время удалось реализовать несколько идей, например, переход прав собственности на ЦБ при проведении биржевых торгов, с помощью т.н. "центрального контрагента". активы блокируются на бирже, и деньги, и ЦБ, а по результатам дневных торгов счета участников сквитуются.

но это едва ли не единственный пример, когда отсутствует участие человека.

возможно, так организована и банковская система торговли валютой, не знаю подробностей. каким образом?если участие человека есть почти во всех операциях по регистрации прав собственности?недвижимость, транспорт, корпоративные права и т.д. и т.п.за последнее время удалось реализовать несколько идей, например, переход прав собственности на ЦБ при проведении биржевых торгов, с помощью т.н. "центрального контрагента". активы блокируются на бирже, и деньги, и ЦБ, а по результатам дневных торгов счета участников сквитуются.но это едва ли не единственный пример, когда отсутствует участие человека.возможно, так организована и банковская система торговли валютой, не знаю подробностей.

я допускаю, что решение проблемы не на 100%.Но в смартконтракте математически прописываются многие спорные вопросы, вплоть до штрафных санкций и эта софтина сама принимает все решения.Понятно, что программа не может сделать физическое отчуждение какого нибудь имущества, но то что внесено в цифровом виде с обеих сторон, она чётко обработает по алгоритму...и здесь уже неуместно будет выслушивать сопли типа - ну не шмогла, ну я забыл, ну в кассе нет денег, ну подожди, ну извини - смартконтракт при любом нарушении примет решение против нарушителя.