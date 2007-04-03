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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11521153115411551156>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:23

  bmwbmw написав:
  Vitl написав:Тут, кстати для тошнотиков поясню, что спуск цены вниз имеет определённую себестоимост....

А цена на пустоту/ничего не может сама по падать?
Какая себестоимость удерживания цены на пустоту на тех или иных уровнях?


Этот этап спора уже пройден.
Востаннє редагувалось Vitl в Нед 08 кві, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Фейковых новостей очень много. Рокфеллеры будут скупать биржи, мастер-ноды (пулы), запускать свою крипту, но зачем им покупать уже фантики от конфет? Они свои кондитерские фабрики способны построить и точно также стричь всех лохов, как это делают сейчас Чарли Ли, основатель EOS, Волкинсоны, Роджеры Веры и прочее.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Фейковых новостей очень много. Рокфеллеры будут скупать биржи, мастер-ноды (пулы), запускать свою крипту, но зачем им покупать уже фантики от конфет?

Новость о том, что крупняк входит в крипту. То о чем я говорил в начале года.
Вот тут более развернутое интевью с этим Пакменом из Рокфеллерской конторы
http://fortune.com/2018/01/10/crypto-di ... e-capital/

И да, биржи уже начали. Голдмансакс купил Полоникс.


Вот еще
https://blog.coinfund.io/venrock-and-co ... 1277dd4658
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:36

  Vitl написав:...есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему.

каким образом?
если участие человека есть почти во всех операциях по регистрации прав собственности?
недвижимость, транспорт, корпоративные права и т.д. и т.п.
за последнее время удалось реализовать несколько идей, например, переход прав собственности на ЦБ при проведении биржевых торгов, с помощью т.н. "центрального контрагента". активы блокируются на бирже, и деньги, и ЦБ, а по результатам дневных торгов счета участников сквитуются.
но это едва ли не единственный пример, когда отсутствует участие человека.
возможно, так организована и банковская система торговли валютой, не знаю подробностей.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:39

  killerbean написав:И да, биржи уже начали. Голдмансакс купил Полоникс.

часто бывает, когда покупка актива связана исключительно с целью его ликвидации новым собственником.
по разным причинам.
нет такого варианта в вашей брошюре?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:часто бывает, когда покупка актива связана исключительно с целью его ликвидации новым собственником.

Всякое бывает.

Но любое предположение должно аргументироватсья хотябы какими-то данными. Просто так сказать, что "купили для ликвидации" потому что вам просто этого хочется - это бред.

Ну и предположение самое по себе глупое. Бирж немеряно, и покупать даже не самую топовую для того чтобы закрыть, это как минимум гулпо.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:46

  Yuri_T написав:
  Vitl написав:...есть такая штука как смартконтракт.Он решает вышеописанную проблему.

каким образом?
если участие человека есть почти во всех операциях по регистрации прав собственности?
недвижимость, транспорт, корпоративные права и т.д. и т.п.
за последнее время удалось реализовать несколько идей, например, переход прав собственности на ЦБ при проведении биржевых торгов, с помощью т.н. "центрального контрагента". активы блокируются на бирже, и деньги, и ЦБ, а по результатам дневных торгов счета участников сквитуются.
но это едва ли не единственный пример, когда отсутствует участие человека.
возможно, так организована и банковская система торговли валютой, не знаю подробностей.


я допускаю, что решение проблемы не на 100%.Но в смартконтракте математически прописываются многие спорные вопросы, вплоть до штрафных санкций и эта софтина сама принимает все решения.Понятно, что программа не может сделать физическое отчуждение какого нибудь имущества, но то что внесено в цифровом виде с обеих сторон, она чётко обработает по алгоритму...и здесь уже неуместно будет выслушивать сопли типа - ну не шмогла, ну я забыл, ну в кассе нет денег, ну подожди, ну извини - смартконтракт при любом нарушении примет решение против нарушителя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:52

  Vitl написав:...смартконтракт при любом нарушении примет решение против нарушителя.

только тогда, когда активы, т.е. предмет договора, находятся под управлением смарт-контракта.
если они "снаружи", то такой контракт ничем не отличается, например, от бумажного договора купли-продажи квартиры, заверенного нотариусом.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:если они "снаружи", то такой контракт ничем не отличается, например, от бумажного договора купли-продажи квартиры, заверенного нотариусом.

Все можно подделать, и нотариуса, и подписи под договором, и по разному трактовать условия договора.
В смарт-контракте всё делается автоматически с помощью ПО. ПО нельзя подкупить, или заставить изменить условия договора.
killerbean
 
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Yuri_T какие глупые ,соплявые мечты
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