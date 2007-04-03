Этот этап спора уже пройден.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:23
Этот этап спора уже пройден.
Востаннє редагувалось Vitl в Нед 08 кві, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Фейковых новостей очень много. Рокфеллеры будут скупать биржи, мастер-ноды (пулы), запускать свою крипту, но зачем им покупать уже фантики от конфет? Они свои кондитерские фабрики способны построить и точно также стричь всех лохов, как это делают сейчас Чарли Ли, основатель EOS, Волкинсоны, Роджеры Веры и прочее.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Новость о том, что крупняк входит в крипту. То о чем я говорил в начале года.
Вот тут более развернутое интевью с этим Пакменом из Рокфеллерской конторы
И да, биржи уже начали. Голдмансакс купил Полоникс.
Вот еще
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:36
каким образом?
если участие человека есть почти во всех операциях по регистрации прав собственности?
недвижимость, транспорт, корпоративные права и т.д. и т.п.
за последнее время удалось реализовать несколько идей, например, переход прав собственности на ЦБ при проведении биржевых торгов, с помощью т.н. "центрального контрагента". активы блокируются на бирже, и деньги, и ЦБ, а по результатам дневных торгов счета участников сквитуются.
но это едва ли не единственный пример, когда отсутствует участие человека.
возможно, так организована и банковская система торговли валютой, не знаю подробностей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:39
часто бывает, когда покупка актива связана исключительно с целью его ликвидации новым собственником.
по разным причинам.
нет такого варианта в вашей брошюре?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всякое бывает.
Но любое предположение должно аргументироватсья хотябы какими-то данными. Просто так сказать, что "купили для ликвидации" потому что вам просто этого хочется - это бред.
Ну и предположение самое по себе глупое. Бирж немеряно, и покупать даже не самую топовую для того чтобы закрыть, это как минимум гулпо.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:46
я допускаю, что решение проблемы не на 100%.Но в смартконтракте математически прописываются многие спорные вопросы, вплоть до штрафных санкций и эта софтина сама принимает все решения.Понятно, что программа не может сделать физическое отчуждение какого нибудь имущества, но то что внесено в цифровом виде с обеих сторон, она чётко обработает по алгоритму...и здесь уже неуместно будет выслушивать сопли типа - ну не шмогла, ну я забыл, ну в кассе нет денег, ну подожди, ну извини - смартконтракт при любом нарушении примет решение против нарушителя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:52
только тогда, когда активы, т.е. предмет договора, находятся под управлением смарт-контракта.
если они "снаружи", то такой контракт ничем не отличается, например, от бумажного договора купли-продажи квартиры, заверенного нотариусом.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все можно подделать, и нотариуса, и подписи под договором, и по разному трактовать условия договора.
В смарт-контракте всё делается автоматически с помощью ПО. ПО нельзя подкупить, или заставить изменить условия договора.
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