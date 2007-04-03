Додано: Нед 08 кві, 2018 20:59

killerbean

пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте.

слишком большие изменения нужны.

и банковского законодательства, и регистрационного.

буду рад, если это произойдёт еще при нашей активной деловой жизни.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!