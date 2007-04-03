Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:57
Vitl написав:
смартконтракт при любом нарушении примет решение против нарушителя.
Смартконтракты имеют силу только в цифровом мире и только для активов которыми могут управлять.
Zebra
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:59
killerbean пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте. слишком большие изменения нужны. и банковского законодательства, и регистрационного. буду рад, если это произойдёт еще при нашей активной деловой жизни.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:59
Zebra написав:
Смартконтракты имеют силу только в цифровом мире и только для активов которыми могут управлять.
И так будет всегда, и нет даже малейшего шанса, чтобы это изменилось. Ухахаха
killerbean
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:00
vovodabravis написав: Yuri_T
какие глупые ,соплявые мечты
и вам добрый вечер
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:01
Yuri_T написав:
пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте.
слишком большие изменения нужны.
Это только ваше частное мнение, опять ничем не подкрепленное.
По факту надо только воля властей. Смарт-контракты упразднят всё, что сейчас связанное с арбитражом, всё остальное останется как есть.
killerbean
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:03
killerbean написав:
Это только ваше частное мнение, опять ничем не подкрепленное.
вы удачно переместили суть дискуссии на личности.
сразу виден стаж.
клим чугункин, ёпт.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:03
killerbean написав: Zebra написав:
Смартконтракты имеют силу только в цифровом мире и только для активов которыми могут управлять.
И так будет всегда, и нет даже малейшего шанса, чтобы это изменилось. Ухахаха
Кроме ICO-лохотронов, криптокотят и криптотанчиков смарт-контракты пока особого применения не нашли.
Zebra
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:05
Vitl написав:
Этот этап спора уже пройден.
То были вопросы, а не спор. Ну да ладно.
Когда застрял, естественно топить за рост.
bmwbmw
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:08
Yuri_T написав:
вы удачно переместили суть дискуссии на личности.
сразу виден стаж.
Ну так вы обосновывайте свое мнение чем-то кроме ваших хотелок. Будет другой подход.
killerbean
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:10
Zebra написав:
Кроме ICO-лохотронов, криптокотят и криптотанчиков смарт-контракты пока особого применения не нашли.
Знаешь такую шарагу UBS? Вон они уже планируют смарт-бонды парить на Уол Стрит.
https://medium.com/novamining/ethereum- ... 8762c7c7e2
killerbean
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