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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1153115411551156>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:57

  Vitl написав:смартконтракт при любом нарушении примет решение против нарушителя.

Смартконтракты имеют силу только в цифровом мире и только для активов которыми могут управлять.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:59

killerbean
пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте.
слишком большие изменения нужны.
и банковского законодательства, и регистрационного.
буду рад, если это произойдёт еще при нашей активной деловой жизни.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Смартконтракты имеют силу только в цифровом мире и только для активов которыми могут управлять.

И так будет всегда, и нет даже малейшего шанса, чтобы это изменилось. Ухахаха
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:00

  vovodabravis написав:Yuri_T какие глупые ,соплявые мечты

и вам добрый вечер
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте.
слишком большие изменения нужны.

Это только ваше частное мнение, опять ничем не подкрепленное.

По факту надо только воля властей. Смарт-контракты упразднят всё, что сейчас связанное с арбитражом, всё остальное останется как есть.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:03

  killerbean написав:Это только ваше частное мнение, опять ничем не подкрепленное.

вы удачно переместили суть дискуссии на личности.
сразу виден стаж.
клим чугункин, ёпт. :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:03

  killerbean написав:
  Zebra написав:Смартконтракты имеют силу только в цифровом мире и только для активов которыми могут управлять.

И так будет всегда, и нет даже малейшего шанса, чтобы это изменилось. Ухахаха

Кроме ICO-лохотронов, криптокотят и криптотанчиков смарт-контракты пока особого применения не нашли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:05

  Vitl написав:Этот этап спора уже пройден.

То были вопросы, а не спор. Ну да ладно.
Когда застрял, естественно топить за рост.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:вы удачно переместили суть дискуссии на личности.
сразу виден стаж.

Ну так вы обосновывайте свое мнение чем-то кроме ваших хотелок. Будет другой подход.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Кроме ICO-лохотронов, криптокотят и криптотанчиков смарт-контракты пока особого применения не нашли.

Знаешь такую шарагу UBS? Вон они уже планируют смарт-бонды парить на Уол Стрит.

https://medium.com/novamining/ethereum- ... 8762c7c7e2
killerbean
 
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