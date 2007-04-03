При росте крипты ,найс сразу занижает прибыль(по понятным причинам,кстати доход за эти два месяца аналогичен,потому имею убежденность что найсхеш занимает далеко не последнюю осведомленность в будущем курсе биткоина), сегодня зарубили прибыль
killerbean написав:Ну так вы обосновывайте свое мнение чем-то кроме ваших хотелок. Будет другой подход.
мнение о смарт-контрактах и их актуальности на момент я написал. высказал предположение о не скорой реализации. какое вам еще нужно обоснование? типа вашего, мол, достаточно воли властей? капитан очевидность отдыхает рядом с вами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!