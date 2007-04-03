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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1153115411551156

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:19

  killerbean написав:
  Zebra написав:Фейковых новостей очень много. Рокфеллеры будут скупать биржи, мастер-ноды (пулы), запускать свою крипту, но зачем им покупать уже фантики от конфет?

Новость о том, что крупняк входит в крипту. То о чем я говорил в начале года.
Вот тут более развернутое интевью с этим Пакменом из Рокфеллерской конторы
http://fortune.com/2018/01/10/crypto-di ... e-capital/

И да, биржи уже начали. Голдмансакс купил Полоникс.


Вот еще
https://blog.coinfund.io/venrock-and-co ... 1277dd4658

почему мне это всё напоминает 2012 год?

Зображення
после чего было 2 месяца роста и 3 года падения
Востаннє редагувалось bred в Нед 08 кві, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

При росте крипты ,найс сразу занижает прибыль(по понятным причинам,кстати доход за эти два месяца аналогичен,потому имею убежденность что найсхеш занимает далеко не последнюю осведомленность в будущем курсе биткоина), сегодня зарубили прибыль
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:25

  killerbean написав:Ну так вы обосновывайте свое мнение чем-то кроме ваших хотелок. Будет другой подход.

мнение о смарт-контрактах и их актуальности на момент я написал.
высказал предположение о не скорой реализации.
какое вам еще нужно обоснование? типа вашего, мол, достаточно воли властей?
капитан очевидность отдыхает рядом с вами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Yuri_T написав:высказал предположение о не скорой реализации.
какое вам еще нужно обоснование?

Обоснование того, что реализация будет "не скорой"?
killerbean
 
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