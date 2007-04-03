Знаешь такую шарагу UBS? Вон они уже планируют смарт-бонды парить на Уол Стрит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Знаешь такую шарагу UBS? Вон они уже планируют смарт-бонды парить на Уол Стрит.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:19
почему мне это всё напоминает
после чего имеем 2 месяца роста и 3 года падения
Востаннє редагувалось bred в Нед 08 кві, 2018 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
При росте крипты ,найс сразу занижает прибыль(по понятным причинам,кстати доход за эти два месяца аналогичен,потому имею убежденность что найсхеш занимает далеко не последнюю осведомленность в будущем курсе биткоина), сегодня зарубили прибыль
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:25
мнение о смарт-контрактах и их актуальности на момент я написал.
высказал предположение о не скорой реализации.
какое вам еще нужно обоснование? типа вашего, мол, достаточно воли властей?
капитан очевидность отдыхает рядом с вами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:47
на регистрации прав собственности создана инфраструктура: это и сфера МинЮста, и Комиссии по ЦБ, и т.д.
например, системе понадобилось более 10 лет на то, чтобы разрешить нотариусам регистрировать право собственности, лишь 2 года назад им дали возможность регистрировать первичку и вносить изменения в ЕГРПОУ.
для реализации идеи смарт-контракта нужны не только инвестиции и покупка технологий, тут еще нужно лобби.
и это не просто абстрактное "воля власти", как вы изволили "обосновать".
смысл им что-то менять, если уже построена работающая система и выстрадано законодательство?
может обоснуете, почему это случится "скоро"? как альтернатива написанному выше.
силь ву пле.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:55
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
История показывает, что новые более эффективные технологии достаточно быстро замещают устаревшие. Так было например с автомобилями и лошадями.
Конечно, мы не можем с уверенностью назвать точную дату замены текущих схем на смарт-контракты, но как показали те же авто, или смартфоны, на ввод и адамптацию технологии надо 10-15 лет.
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:06
Не совсем понял где ты застрял У тебя нет денег, чтобы потратить на игру с криптой, нищеброд что ли.Тогда в тряпочку.Прочти тему , потом делай выводы о моей позиции.Какой с тобой спор, если ты не бычишь вообще в вопросе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:08
хм...
если названные вами 10-15 лет не попадают в предложенную мною категорию "не скоро", тогда я лучше помолчу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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