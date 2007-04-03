Додано: Нед 08 кві, 2018 21:47

killerbean написав: Yuri_T написав: высказал предположение о не скорой реализации.

какое вам еще нужно обоснование? высказал предположение о не скорой реализации.какое вам еще нужно обоснование?

Обоснование того, что реализация будет "не скорой"? Обоснование того, что реализация будет "не скорой"?

на регистрации прав собственности создана инфраструктура: это и сфера МинЮста, и Комиссии по ЦБ, и т.д.например, системе понадобилось более 10 лет на то, чтобы разрешить нотариусам регистрировать право собственности, лишь 2 года назад им дали возможность регистрировать первичку и вносить изменения в ЕГРПОУ.для реализации идеи смарт-контракта нужны не только инвестиции и покупка технологий, тут еще нужно лобби.и это не просто абстрактное "воля власти", как вы изволили "обосновать".смысл им что-то менять, если уже построена работающая система и выстрадано законодательство?может обоснуете, почему это случится "скоро"? как альтернатива написанному выше.силь ву пле.