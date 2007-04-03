Додано: Нед 08 кві, 2018 22:35

flyman

и некоторые возможности уже открылись.

подача годовой декларации физиками, к примеру.

но там, где нужен распорядительный бумажный документ, конь еще не валялся.

вот последний пример.

наш коллега, форумчанин, по роду своей занятости долгое время работает за границей. дней через 40 он должен составить и подать некий распорядительный документ некоему "лидеру рынка". доверенность исключается в силу разных причин, потому начали заранее спрашивать "лидера рынка" о возможности подачи документа, подписанного ЭЦП.

на момент, ответ отрицательный.

с обеих сторон понимают, что разницы между подписанной бумажкой и электронным документом - никакой. однако, многочисленное архаичное законодательство иного мнения.

так они и жили.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!