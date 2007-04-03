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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1154115511561157

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:21

  Yuri_T написав:killerbean
пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте.
слишком большие изменения нужны.
и банковского законодательства, и регистрационного.
буду рад, если это произойдёт еще при нашей активной деловой жизни.

спочатку тре перейти на ЕЦП замість звиклих підписів у паперах.
пофантазую далі:
що в свою чергу означає, що кожна дієздатна персона буде чіпована в майбутній системі.
так що блок-чейн і крипта це не свобода, а навпаки - тотальний цифровий контроль.
а свобода - це можливість платити готівкою поза системою обліку.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 кві, 2018 22:32, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:35

flyman
и некоторые возможности уже открылись.
подача годовой декларации физиками, к примеру.
но там, где нужен распорядительный бумажный документ, конь еще не валялся.
вот последний пример.
наш коллега, форумчанин, по роду своей занятости долгое время работает за границей. дней через 40 он должен составить и подать некий распорядительный документ некоему "лидеру рынка". доверенность исключается в силу разных причин, потому начали заранее спрашивать "лидера рынка" о возможности подачи документа, подписанного ЭЦП.
на момент, ответ отрицательный.
с обеих сторон понимают, что разницы между подписанной бумажкой и электронным документом - никакой. однако, многочисленное архаичное законодательство иного мнения.
так они и жили.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 06:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За последние шесть недель команда Circle (это Goldman Sachs) смогла разрешить и ответить на 76 тысяч заявок, а также увеличила на 6 человек количество работников технической поддержки, равно как был увеличен инженерный состав для работы с кошельками биржи Poloniex.
killerbean
 
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