Yuri_T написав:killerbean пройдёт еще немало лет, пока говорить о смарт-контрактах можно будет как о факте. слишком большие изменения нужны. и банковского законодательства, и регистрационного. буду рад, если это произойдёт еще при нашей активной деловой жизни.
спочатку тре перейти на ЕЦП замість звиклих підписів у паперах. пофантазую далі: що в свою чергу означає, що кожна дієздатна персона буде чіпована в майбутній системі. так що блок-чейн і крипта це не свобода, а навпаки - тотальний цифровий контроль. а свобода - це можливість платити готівкою поза системою обліку.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 кві, 2018 22:32, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman и некоторые возможности уже открылись. подача годовой декларации физиками, к примеру. но там, где нужен распорядительный бумажный документ, конь еще не валялся. вот последний пример. наш коллега, форумчанин, по роду своей занятости долгое время работает за границей. дней через 40 он должен составить и подать некий распорядительный документ некоему "лидеру рынка". доверенность исключается в силу разных причин, потому начали заранее спрашивать "лидера рынка" о возможности подачи документа, подписанного ЭЦП. на момент, ответ отрицательный. с обеих сторон понимают, что разницы между подписанной бумажкой и электронным документом - никакой. однако, многочисленное архаичное законодательство иного мнения. так они и жили.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
За последние шесть недель команда Circle (это Goldman Sachs) смогла разрешить и ответить на 76 тысяч заявок, а также увеличила на 6 человек количество работников технической поддержки, равно как был увеличен инженерный состав для работы с кошельками биржи Poloniex.
Якщо порахувати від піка, то: XRP - 16,6% ETH - 27,6% BTC - 35,1%
і я би вкладався у альтикойни, а не в біткойн, так як в них буде більший запас для росту і малий простір до падіння. (XRP фактично впав нижче "дна")
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman да вроде как же началось,да только вот беда... заместо Единої системи,мы имеем "чорт зна що" , для каждой собаки нужен свой ключ,не вплане для человека(это само сабой) а для :казначейства,прозоро,декларации,ощадбанк и даже ,как это не смешно , в наш любимый1 энэрго для подачи отчетности, каждому нужно чтобы у тебя был его ключ, но это не все веселье,нет,нет,нет им еще нужно ,чтобы у тебя,для их ключей были токены(защищенные флешки такие,очень даже не дешевое удовольствие)
vovodabravis написав:flyman да вроде как же началось,да только вот беда... заместо Единої системи,мы имеем "чорт зна що" , для каждой собаки нужен свой ключ,не вплане для человека(это само сабой) а для :казначейства,прозоро,декларации,ощадбанк и даже ,как это не смешно , в наш любимый1 энэрго для подачи отчетности, каждому нужно чтобы у тебя был его ключ, но это не все веселье,нет,нет,нет им еще нужно ,чтобы у тебя,для их ключей были токены(защищенные флешки такие,очень даже не дешевое удовольствие)
в Польщі трохи далі продвинулися, там є ePUAP (електронічний профіль зауфаний), тобто ЕЦП, з яким можна працювати з багама державними та місцевими органами, листуватися, подавати звіти, робити запити, пегеглядати стан справ в тих органах ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.