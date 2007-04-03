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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1155115611571158

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Найс с еквихеша переключился на лур2рев2 ,покопав инфу обнаружил что ,оказывается вышли асики под монеро и електрум, и лайты оперативно выпустили форк в7 после которого эти асики стали по сути барахлом, сложность сети пала.вот так работают ребята,вот это капитаны корабля,но я думаю виталик тоже очухается,рано или поздно,
вообщем категорически не рекомендую покупать е3 , так как игра слишком рискована
vovodabravis
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  #<1 ... 1155115611571158
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