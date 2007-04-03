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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:53
Макс, але ж відмовилися спочатку і від срібного стандарту, а минулого сторіччя і від золотого.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 12:31
Найс с еквихеша переключился на лур2рев2 ,покопав инфу обнаружил что ,оказывается вышли асики под монеро и електрум, и лайты оперативно выпустили форк в7 после которого эти асики стали по сути барахлом, сложность сети пала.вот так работают ребята,вот это капитаны корабля,но я думаю виталик тоже очухается,рано или поздно,
вообщем категорически не рекомендую покупать е3 , так как игра слишком рискована
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Додано: Пон 09 кві, 2018 15:18
минимальная комса в сети Биткоин просто шик - 6 сатоши! Помнится в пике месяцы назад там было под 600
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Додано: Пон 09 кві, 2018 15:38
Kriptogedon написав:
минимальная комса в сети Биткоин просто шик - 6 сатоши! Помнится в пике месяцы назад там было под 600
а будет вообще ноль
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