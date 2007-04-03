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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 06:29
vovodabravis написав:
Найс с еквихеша переключился на лур2рев2 ,покопав инфу обнаружил что ,оказывается вышли асики под монеро и електрум, и лайты оперативно выпустили форк в7 после которого эти асики стали по сути барахлом, сложность сети пала.вот так работают ребята,вот это капитаны корабля,но я думаю виталик тоже очухается,рано или поздно,
вообщем категорически не рекомендую покупать е3 , так как игра слишком рискована
Не все CryptoNight монеты ушли от асиков. Карбо, например, поддерживает асики.
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Sberex
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Додано: Вів 10 кві, 2018 07:07
Sberex да я знаю, имел ввиду лайты(те два) постараюсь в будущем более конкретизировать
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vovodabravis
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