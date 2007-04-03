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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1156115711581159

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 119
1) $6250 і вище
20%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 06:29

  vovodabravis написав:Найс с еквихеша переключился на лур2рев2 ,покопав инфу обнаружил что ,оказывается вышли асики под монеро и електрум, и лайты оперативно выпустили форк в7 после которого эти асики стали по сути барахлом, сложность сети пала.вот так работают ребята,вот это капитаны корабля,но я думаю виталик тоже очухается,рано или поздно,
вообщем категорически не рекомендую покупать е3 , так как игра слишком рискована


Не все CryptoNight монеты ушли от асиков. Карбо, например, поддерживает асики.
Sberex
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:07

Sberex да я знаю, имел ввиду лайты(те два) постараюсь в будущем более конкретизировать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:15

artist_007 насколько понимаю, не бесконечно, пока есть хомяки по всей крипте, как только последний хомяк уйдет, прыгать с одного альта на другой станет сразу не выгодно
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:29

  vovodabravis написав:artist_007 насколько понимаю, не бесконечно, пока есть хомяки по всей крипте, как только последний хомяк уйдет, прыгать с одного альта на другой станет сразу не выгодно

Не то чтобы невыгодно, скорее бессмысленно. Это, как играть в карты на раздевание с самим собой.
Пока раздевают "гуру трейдинга" помаленьку, но думаю, как только поголовье хомяков критично уменьшится(растеряет жирок и громко хлопнет дверью), немедленно будет запилена гостеприимная свеча вверх, типа "добро пожаловать на стрижку". И прикиньте, кто-то из поблескивающих проплешинами таки вернется :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:55

antey1969 а ведь это чистой воды правда, если так то наверное конца этому небудет
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:23

Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....

Голдманы с саксами уже постригли или только приступают?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:51

  Первый написав:Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....

Как чувствует?
Да никак.
Парень, который купил при курсе свыше 14к давно понял, что он лох и слился на одном из паник селлов :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:53

  Первый написав:Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....

Голдманы с саксами уже постригли или только приступают?

http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:55

  artist_007 написав:
  Первый написав:Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....

Как чувствует?
Да никак.
Парень, который купил при курсе свыше 14к давно понял, что он лох и слился на одном из паник селлов :mrgreen:

Слится с крыпты то можно.
Берут меня сомнения что так же можно слится с кредита по картсчету.. А там десятки процентов в долярах, кредитные рейтинги и прочие незнакомые слова...
Понаех, расскажи, чтобы другим была наука.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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