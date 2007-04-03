Додано: Вів 10 кві, 2018 11:23

Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....



Голдманы с саксами уже постригли или только приступают?

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!