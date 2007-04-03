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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 06:29
vovodabravis написав:
Найс с еквихеша переключился на лур2рев2 ,покопав инфу обнаружил что ,оказывается вышли асики под монеро и електрум, и лайты оперативно выпустили форк в7 после которого эти асики стали по сути барахлом, сложность сети пала.вот так работают ребята,вот это капитаны корабля,но я думаю виталик тоже очухается,рано или поздно,
вообщем категорически не рекомендую покупать е3 , так как игра слишком рискована
Не все CryptoNight монеты ушли от асиков. Карбо, например, поддерживает асики.
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Sberex
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Додано: Вів 10 кві, 2018 07:07
Sberex да я знаю, имел ввиду лайты(те два) постараюсь в будущем более конкретизировать
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vovodabravis
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:15
artist_007 насколько понимаю, не бесконечно, пока есть хомяки по всей крипте, как только последний хомяк уйдет, прыгать с одного альта на другой станет сразу не выгодно
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vovodabravis
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:29
vovodabravis написав:artist_007
насколько понимаю, не бесконечно, пока есть хомяки по всей крипте, как только последний хомяк уйдет, прыгать с одного альта на другой станет сразу не выгодно
Не то чтобы невыгодно, скорее бессмысленно. Это, как играть в карты на раздевание с самим собой.
Пока раздевают "гуру трейдинга" помаленьку, но думаю, как только поголовье хомяков критично уменьшится(растеряет жирок и громко хлопнет дверью), немедленно будет запилена гостеприимная свеча вверх, типа "добро пожаловать на стрижку". И прикиньте, кто-то из поблескивающих проплешинами таки вернется
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antey1969
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:55
antey1969 а ведь это чистой воды правда, если так то наверное конца этому небудет
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vovodabravis
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:23
Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....
Голдманы с саксами уже постригли или только приступают?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:51
Первый написав:
Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....
Как чувствует?
Да никак.
Парень, который купил при курсе свыше 14к давно понял, что он лох и слился на одном из паник селлов
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artist_007
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:53
Первый написав:
Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....
Голдманы с саксами уже постригли или только приступают?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:55
artist_007 написав: Первый написав:
Интересно как чувствует себя хлопец переехавший с Вишневого в Техас и на весь кредитный лимит по карте купивший битка на уровнях овер 14куе за биток....
Как чувствует?
Да никак.
Парень, который купил при курсе свыше 14к давно понял, что он лох и слился на одном из паник селлов
Слится с крыпты то можно.
Берут меня сомнения что так же можно слится с кредита по картсчету.. А там десятки процентов в долярах, кредитные рейтинги и прочие незнакомые слова...
Понаех, расскажи, чтобы другим была наука.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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