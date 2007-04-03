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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1157115811591160

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 120
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
43
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Крипта это мировое МММ, которое призвано жестко наказать любителей халявы.
Понаех больше не появляется на форуме, он в полной Ж.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Жаль, конечно, что попал Понаех, а не Эгоист, который тут громче всех кричал про наступление нового мирового порядка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:42

Первый в америке(насколько я понял) очень "лояльные", кредиты, там главное вовремя отдавать. и чтобы вы понимали насколько"лояльны", скажу вся америка пользуется кредитками, фиата на руках у них мало
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:58

  vovodabravis написав:Первый в америке(насколько я понял) очень "лояльные", кредиты, там главное вовремя отдавать. и чтобы вы понимали насколько"лояльны", скажу вся америка пользуется кредитками, фиата на руках у них мало

:shock:
Ниче се. А Я думал че там так ипут шо шуба заворачивается.
США. це де?

не смешите. осталось придумать чем отдавать да еще и вовремя.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 10 кві, 2018 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

только что прочитал переписку с Понаехал ( не всегда удается читать все что пишут на этой и контекстной ветке) ,это... просто... УЖАС, как можно быть таким наивным и рисковым, сразу видно деток нет
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:01

Первый недавно смотрел передачу про кредитный образ жизни в америке, с него и сужу
так что смешить не пытаюсь
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:11

  vovodabravis написав:только что прочитал переписку с Понаехал ( не всегда удается читать все что пишут на этой и контекстной ветке) ,это... просто... УЖАС, как можно быть таким наивным и рисковым, сразу видно деток нет

не настільки він глупий, як тут вважають
1) на кредитні гроші літав на Гаваї з жінкою рожати дитину (дитина автоматом отримує громадянство)
2) отримав роботу в США, я вважаю це теж досягненням
3) найгірше, що може бути, то об"явить банкротство
4) став ходлєром і не фіксував лося.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:15

  flyman написав:
  vovodabravis написав:только что прочитал переписку с Понаехал ( не всегда удается читать все что пишут на этой и контекстной ветке) ,это... просто... УЖАС, как можно быть таким наивным и рисковым, сразу видно деток нет

не настільки він глупий, як тут вважають
1) на кредитні гроші літав на Гаваї з жінкою рожати дитину (дитина автоматом отримує громадянство)
2) отримав роботу в США, я вважаю це теж досягненням
3) найгірше, що може бути, то об"явить банкротство
4) став ходлєром і не фіксував лося.

Все предыдущие достижения были перечеркнуты одной неудачной инвестицией, да еще и в кредит.

Если бы у него было все хорошо, он бы не пропадал с форума. А так он пропал, потому что в полной Ж. Сатоши Накомото создал машину по наказанию халявщиков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Господи, да у него еще и ребенок!? Может все таки успел слиться и штурмует новые проекты , да весь в нем ,потому и нет ни возможности ,ни желания здесь сидеть
vovodabravis
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