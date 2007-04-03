Крипта это мировое МММ, которое призвано жестко наказать любителей халявы.
Понаех больше не появляется на форуме, он в полной Ж.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Крипта это мировое МММ, которое призвано жестко наказать любителей халявы.
Понаех больше не появляется на форуме, он в полной Ж.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Жаль, конечно, что попал Понаех, а не Эгоист, который тут громче всех кричал про наступление нового мирового порядка.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:42
Первый в америке(насколько я понял) очень "лояльные", кредиты, там главное вовремя отдавать. и чтобы вы понимали насколько"лояльны", скажу вся америка пользуется кредитками, фиата на руках у них мало
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:58
Ниче се. А Я думал че там так ипут шо шуба заворачивается.
США. це де?
не смешите. осталось придумать чем отдавать да еще и вовремя.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 10 кві, 2018 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
только что прочитал переписку с Понаехал ( не всегда удается читать все что пишут на этой и контекстной ветке) ,это... просто... УЖАС, как можно быть таким наивным и рисковым, сразу видно деток нет
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:01
Первый недавно смотрел передачу про кредитный образ жизни в америке, с него и сужу
так что смешить не пытаюсь
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:11
не настільки він глупий, як тут вважають
1) на кредитні гроші літав на Гаваї з жінкою рожати дитину (дитина автоматом отримує громадянство)
2) отримав роботу в США, я вважаю це теж досягненням
3) найгірше, що може бути, то об"явить банкротство
4) став ходлєром і не фіксував лося.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:15
Все предыдущие достижения были перечеркнуты одной неудачной инвестицией, да еще и в кредит.
Если бы у него было все хорошо, он бы не пропадал с форума. А так он пропал, потому что в полной Ж. Сатоши Накомото создал машину по наказанию халявщиков.
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Господи, да у него еще и ребенок!? Может все таки успел слиться и штурмует новые проекты , да весь в нем ,потому и нет ни возможности ,ни желания здесь сидеть
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