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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1158115911601161

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Снова вижу низкий объем торгов на бирже... Значит будет красное?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

грохнемся до 5900-5600
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:49

  vovodabravis написав:в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...

Аааа, та то старое - его тогда было не остановить. Он пару раз угадал с ростом и уверовал, что узрел будущее. Я думал, он уже по результатам где-то отписался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02

  Vitaka написав:Снова вижу низкий объем торгов на бирже... Значит будет красное?

Если смотреть на 2014 год, то флет весь апрель, и в мае рост, последний шанс слиться летом и до следующего года падение.

Косвенно сценарий подтверждается тем, что крупняк набирает позицию исходя из уменьшения количества битков на холожном кошельке битфинекса

https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
Zebra
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