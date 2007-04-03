в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Снова вижу низкий объем торгов на бирже... Значит будет красное?
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
грохнемся до 5900-5600
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:49
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02
Если смотреть на 2014 год, то флет весь апрель, и в мае рост, последний шанс слиться летом и до следующего года падение.
Косвенно сценарий подтверждается тем, что крупняк набирает позицию исходя из уменьшения количества битков на холожном кошельке битфинекса
реклама
|