в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Снова вижу низкий объем торгов на бирже... Значит будет красное?
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
грохнемся до 5900-5600
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:49
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02
Если смотреть на 2014 год, то флет весь апрель, и в мае рост, последний шанс слиться летом и до следующего года падение.
Косвенно сценарий подтверждается тем, что крупняк набирает позицию исходя из уменьшения количества битков на холожном кошельке битфинекса
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
и опять длинная свеча,хотя кого он надеется поймать если было тихо,а его свеча не настолько привлекательная чтобы народ ломанулся? и я думаю ,даже самый волосатый хомяк понял что длинная свеча не несет ничего хорошего
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вердж попер
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
сегодня забрал токены на две организации , нашему государству это обошлось в 6000 гривен, вот такую сумму нужно было выложить чтобы наши бухалтера ,не стаптывали свои туфельки к казначейству ,которое аж за 400 метров находится, ну да ладно с метражами то ,почему нельзя было оставить файловое хранилище,ведь чтобы воспользоватся ключом ,все равно ведь нужен код
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