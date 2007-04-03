в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
в поиске на теме вбейте- понаехал
хотя вообще-то вы вели с ним разговор...
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Снова вижу низкий объем торгов на бирже... Значит будет красное?
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
грохнемся до 5900-5600
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:49
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02
Если смотреть на 2014 год, то флет весь апрель, и в мае рост, последний шанс слиться летом и до следующего года падение.
Косвенно сценарий подтверждается тем, что крупняк набирает позицию исходя из уменьшения количества битков на холожном кошельке битфинекса
Додано: Вів 10 кві, 2018 18:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
и опять длинная свеча,хотя кого он надеется поймать если было тихо,а его свеча не настолько привлекательная чтобы народ ломанулся? и я думаю ,даже самый волосатый хомяк понял что длинная свеча не несет ничего хорошего
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вердж попер
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:02
А кукл хитер...
Вся игра идет внутри нисходящего канала, нигде пробоя нет.
Тупо высаживают последних с бронированными яйцами
ПыСы: зебра опять за свое МММ . Весь мир - МММ. Сколько уже этих пузырей было - и серебро, и золото ... а МММ только у крипты, ага
ПыСы2: неужели столько людей сидит в битке, что кукл такую игру так долго ведет? Или просто бабло в USDT все держат, нет движения по торгам? Тогда какой следующий движ кукла - помехи с USDT при одновременном росте битка? Кто что думает?
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:19
Давайте отделим мух...
- крипторынок схож с ммм по принципу поддержки новыми средствами и игроками, это бесспорно, и для многих является решающим в определениях.Но по многим другим характеристикам это уже и не ммм и не пирамида.Поэтому каждый видит , что стакан наполовину или полон или пуст
- график рисует нисходящий клин, это бычий паттерн, выход из него вверх.Но до выхода ещё есть куда в клине спуститься, это уровни ниже 6 (5,Х).Долгая игра на техническом сленге - это консолидация, накопление позиций, после чего прострел.Ложные выходы идут уже пару недель, но основная модель - это проход вниз в клине (в волновом анализе это пятая завершающая волна), и выход потом вверх.
- вот тот самый выход вверх далее и покажет на сколько сил хватит, вспоминать о 15-20 смысла пока нет, а вот до 8-9-10-12 вполне может импульса и хватить
ПС если смотреть на статистику по кварталам, то 2й квартал практически всегда вверх
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:34
Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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