Додано: Вів 10 кві, 2018 22:19

artist_007 написав: А кукл хитер...

Вся игра идет внутри нисходящего канала, нигде пробоя нет.

Тупо высаживают последних с бронированными яйцами

ПыСы: зебра опять за свое МММ . Весь мир - МММ. Сколько уже этих пузырей было - и серебро, и золото ... а МММ только у крипты, ага

ПыСы2: неужели столько людей сидит в битке, что кукл такую игру так долго ведет? Или просто бабло в USDT все держат, нет движения по торгам? Тогда какой следующий движ кукла - помехи с USDT при одновременном росте битка? Кто что думает? А кукл хитер...Вся игра идет внутри нисходящего канала, нигде пробоя нет.Тупо высаживают последних с бронированными яйцамиПыСы: зебра опять за свое МММ. Весь мир - МММ. Сколько уже этих пузырей было - и серебро, и золото ... а МММ только у крипты, агаПыСы2: неужели столько людей сидит в битке, что кукл такую игру так долго ведет? Или просто бабло в USDT все держат, нет движения по торгам? Тогда какой следующий движ кукла - помехи с USDT при одновременном росте битка? Кто что думает?

Давайте отделим мух...- крипторынок схож с ммм по принципу поддержки новыми средствами и игроками, это бесспорно, и для многих является решающим в определениях.Но по многим другим характеристикам это уже и не ммм и не пирамида.Поэтому каждый видит , что стакан наполовину или полон или пуст- график рисует нисходящий клин, это бычий паттерн, выход из него вверх.Но до выхода ещё есть куда в клине спуститься, это уровни ниже 6 (5,Х).Долгая игра на техническом сленге - это консолидация, накопление позиций, после чего прострел.Ложные выходы идут уже пару недель, но основная модель - это проход вниз в клине (в волновом анализе это пятая завершающая волна), и выход потом вверх.- вот тот самый выход вверх далее и покажет на сколько сил хватит, вспоминать о 15-20 смысла пока нет, а вот до 8-9-10-12 вполне может импульса и хватитьПС если смотреть на статистику по кварталам, то 2й квартал практически всегда вверх