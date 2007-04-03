и опять длинная свеча,хотя кого он надеется поймать если было тихо,а его свеча не настолько привлекательная чтобы народ ломанулся? и я думаю ,даже самый волосатый хомяк понял что длинная свеча не несет ничего хорошего
А кукл хитер... Вся игра идет внутри нисходящего канала, нигде пробоя нет. Тупо высаживают последних с бронированными яйцами ПыСы: зебра опять за свое МММ . Весь мир - МММ. Сколько уже этих пузырей было - и серебро, и золото ... а МММ только у крипты, ага ПыСы2: неужели столько людей сидит в битке, что кукл такую игру так долго ведет? Или просто бабло в USDT все держат, нет движения по торгам? Тогда какой следующий движ кукла - помехи с USDT при одновременном росте битка? Кто что думает?
artist_007 написав:А кукл хитер... Вся игра идет внутри нисходящего канала, нигде пробоя нет. Тупо высаживают последних с бронированными яйцами ПыСы: зебра опять за свое МММ . Весь мир - МММ. Сколько уже этих пузырей было - и серебро, и золото ... а МММ только у крипты, ага ПыСы2: неужели столько людей сидит в битке, что кукл такую игру так долго ведет? Или просто бабло в USDT все держат, нет движения по торгам? Тогда какой следующий движ кукла - помехи с USDT при одновременном росте битка? Кто что думает?
Давайте отделим мух... - крипторынок схож с ммм по принципу поддержки новыми средствами и игроками, это бесспорно, и для многих является решающим в определениях.Но по многим другим характеристикам это уже и не ммм и не пирамида.Поэтому каждый видит , что стакан наполовину или полон или пуст - график рисует нисходящий клин, это бычий паттерн, выход из него вверх.Но до выхода ещё есть куда в клине спуститься, это уровни ниже 6 (5,Х).Долгая игра на техническом сленге - это консолидация, накопление позиций, после чего прострел.Ложные выходы идут уже пару недель, но основная модель - это проход вниз в клине (в волновом анализе это пятая завершающая волна), и выход потом вверх. - вот тот самый выход вверх далее и покажет на сколько сил хватит, вспоминать о 15-20 смысла пока нет, а вот до 8-9-10-12 вполне может импульса и хватить ПС если смотреть на статистику по кварталам, то 2й квартал практически всегда вверх
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
artist_007 написав:А кукл хитер... Вся игра идет внутри нисходящего канала, нигде пробоя нет. Тупо высаживают последних с бронированными яйцами ПыСы: зебра опять за свое МММ . Весь мир - МММ. Сколько уже этих пузырей было - и серебро, и золото ... а МММ только у крипты, ага ПыСы2: неужели столько людей сидит в битке, что кукл такую игру так долго ведет? Или просто бабло в USDT все держат, нет движения по торгам? Тогда какой следующий движ кукла - помехи с USDT при одновременном росте битка? Кто что думает?
Давайте отделим мух... - крипторынок схож с ммм по принципу поддержки новыми средствами и игроками, это бесспорно, и для многих является решающим в определениях.Но по многим другим характеристикам это уже и не ммм и не пирамида.Поэтому каждый видит , что стакан наполовину или полон или пуст - график рисует нисходящий клин, это бычий паттерн, выход из него вверх.Но до выхода ещё есть куда в клине спуститься, это уровни ниже 6 (5,Х).Долгая игра на техническом сленге - это консолидация, накопление позиций, после чего прострел.Ложные выходы идут уже пару недель, но основная модель - это проход вниз в клине (в волновом анализе это пятая завершающая волна), и выход потом вверх. - вот тот самый выход вверх далее и покажет на сколько сил хватит, вспоминать о 15-20 смысла пока нет, а вот до 8-9-10-12 вполне может импульса и хватить ПС если смотреть на статистику по кварталам, то 2й квартал практически всегда вверх
Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!