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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1159116011611162

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все говорят пробьем 6к ,вот заодно и проверим есть ли сила поддерживающая от 6к , самому интересно действительно ли так ,или весеннее обострение параноидальной шизофрении)))
насчет кукла и количества людей в битке о которых упомянул артист, антей1969 писал недавно что стоит китам задрать рынок вверх и найдется не полностью обстриженный хомяк, и это печальная правда... "лох не мамонт - лох не вымрет" - хоть и очень не люблю эту фразу, но к сожалению жизнь показывает действительность
хоть и удивляет как можно вестись на прямоугольники
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Депутат Одесского городского совета от партии “Доверяй делам” Дмитрий Палпатин задекларировал 7711 Bitcoin.

Об этом говорится в декларации депутата.
вот такие хомяки ребята
vovodabravis
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Повідомлень: 87
З нами з: 26.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 1159116011611162
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