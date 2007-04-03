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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 08:14
Все говорят пробьем 6к ,вот заодно и проверим есть ли сила поддерживающая от 6к , самому интересно действительно ли так ,или весеннее обострение параноидальной шизофрении)))
насчет кукла и количества людей в битке о которых упомянул артист, антей1969 писал недавно что стоит китам задрать рынок вверх и найдется не полностью обстриженный хомяк, и это печальная правда... "лох не мамонт - лох не вымрет" - хоть и очень не люблю эту фразу, но к сожалению жизнь показывает действительность
хоть и удивляет как можно вестись на прямоугольники
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Додано: Сер 11 кві, 2018 08:55
Депутат Одесского городского совета от партии “Доверяй делам” Дмитрий Палпатин задекларировал 7711 Bitcoin.
Об этом говорится в декларации депутата.
вот такие хомяки ребята
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vovodabravis
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- Повідомлень: 87
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
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