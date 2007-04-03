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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 08:14
Все говорят пробьем 6к ,вот заодно и проверим есть ли сила поддерживающая от 6к , самому интересно действительно ли так ,или весеннее обострение параноидальной шизофрении)))
насчет кукла и количества людей в битке о которых упомянул артист, антей1969 писал недавно что стоит китам задрать рынок вверх и найдется не полностью обстриженный хомяк, и это печальная правда... "лох не мамонт - лох не вымрет" - хоть и очень не люблю эту фразу, но к сожалению жизнь показывает действительность
хоть и удивляет как можно вестись на прямоугольники
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 08:55
Депутат Одесского городского совета от партии “Доверяй делам” Дмитрий Палпатин задекларировал 7711 Bitcoin.
Об этом говорится в декларации депутата.
вот такие хомяки ребята
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:24
Хм, там не тіки Дарт Вейдер, а й Палпатін є...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:36
vovodabravis написав:
Депутат Одесского городского совета от партии “Доверяй делам” Дмитрий Палпатин задекларировал 7711 Bitcoin.
Об этом говорится в декларации депутата.
вот такие хомяки ребята
В эти декларации можно от фонаря любые числа рисовать. Никто ведь не проверяет. Как и то, откуда и когда они на самом деле взялись.
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phantom_systems
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:41
phantom_systems Наши когда помогаю декларацию сдать , то все документы собирают,во все пенсионные и земельные с просьбой выслать всю статистику и бюджет,имущество. вы бы видели как нервничают, неужто зря нервничают?
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:19
vovodabravis написав:phantom_systems
Наши когда помогаю декларацию сдать , то все документы собирают,во все пенсионные и земельные с просьбой выслать всю статистику и бюджет,имущество. вы бы видели как нервничают, неужто зря нервничают?
Неужели кого-то из депутатов уже посадили за недостоверное декларирование? Может, хотя бы дело завели?
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phantom_systems
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:25
про депутатов не знаю, а нашим маленьким директорам страшно
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:27
chipmunk скорее всего там вся наша темная сила есть
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vovodabravis
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