Все говорят пробьем 6к ,вот заодно и проверим есть ли сила поддерживающая от 6к , самому интересно действительно ли так ,или весеннее обострение параноидальной шизофрении))) насчет кукла и количества людей в битке о которых упомянул артист, антей1969 писал недавно что стоит китам задрать рынок вверх и найдется не полностью обстриженный хомяк, и это печальная правда... "лох не мамонт - лох не вымрет" - хоть и очень не люблю эту фразу, но к сожалению жизнь показывает действительность хоть и удивляет как можно вестись на прямоугольники
phantom_systems Наши когда помогаю декларацию сдать , то все документы собирают,во все пенсионные и земельные с просьбой выслать всю статистику и бюджет,имущество. вы бы видели как нервничают, неужто зря нервничают?
vovodabravis написав:phantom_systems Наши когда помогаю декларацию сдать , то все документы собирают,во все пенсионные и земельные с просьбой выслать всю статистику и бюджет,имущество. вы бы видели как нервничают, неужто зря нервничают?
Неужели кого-то из депутатов уже посадили за недостоверное декларирование? Может, хотя бы дело завели?
Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию. ПС я догадываюсь, что понаеху пофиг на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 11 кві, 2018 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.