Додано: Сер 11 кві, 2018 12:08

airmax78



В разумном результате нужно сойтись на том, что диверсификация рулит.Почему бы не зайти и туда и туда и ещё куда нибудь, если это выгодно.Причём каждый случай очень индивидуален, хоть на крипте хоть на недвиге можно как поднять так и полинять.Но вопрос в другом - зачем тут все ваши стоны и троллинги, что вы тут забыли, зачем вы подкалываете людей, которые видят дальше вас и пытаются как я и написал диверсифицироваться.А что лично меня касается, то я писал пост на основании многочасового изучения ситуации, чтобы с пользой донести его для тех, кто в теме, но не для того, чтобы им пользовались для троллинга.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.