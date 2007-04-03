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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1160116111621163

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:24

Vitl ?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:25

Vitl лучше удалите пост , не хочу чтоб вам бан кинули
vovodabravis
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Повідомлень: 93
З нами з: 26.03.18
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:28

  Vitl написав:Первый

Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!

Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.
ПС я догадываюсь, что понаеху поху на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.

Да ладно, Витл. "Влошившиеся в бетон" за последние 3 года подняли на бетоне бабосов на порядок больше, чем все присутствующие в этой ветке вместе взятые. При этом не днюя и ночуя у монитора/экрана телепона. В крипту ты можешь засунуть ну 10, ну 20, ну 50куе (и полностью потерять сон, а то и чего по-хуже). А в бетон - спокойно можно и на 200-300 куе зайти и более-менее спокойно спать. И выхлоп даже в 20-30% в бетоне за год лишает смысла все это дрочилово с криптой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:31

  airmax78 написав:
  Vitl написав:Первый

Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!

Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.
ПС я догадываюсь, что понаеху поху на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.

Да ладно, Витл. "Влошившиеся в бетон" за последние 3 года подняли на бетоне бабосов на порядок больше, чем все присутствующие в этой ветке вместе взятые. При этом не днюя и ночуя у монитора/экрана телепона.


Глядя на изменение цен за эти 3 года верится с трудом.И вообще смысл не в этом сравнении. а в том, что хватить с.ать не нужную пургу.Здесь стали хоть потихоньку по теме обсуждать, а троллики не уймутся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:34

airmax78 зря вы так, медленно но уверенно децентрализация ползет
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:08

airmax78

В разумном результате нужно сойтись на том, что диверсификация рулит.Почему бы не зайти и туда и туда и ещё куда нибудь, если это выгодно.Причём каждый случай очень индивидуален, хоть на крипте хоть на недвиге можно как поднять так и полинять.Но вопрос в другом - зачем тут все ваши стоны и троллинги, что вы тут забыли, зачем вы подкалываете людей, которые видят дальше вас и пытаются как я и написал диверсифицироваться.А что лично меня касается, то я писал пост на основании многочасового изучения ситуации, чтобы с пользой донести его для тех, кто в теме, но не для того, чтобы им пользовались для троллинга.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1160116111621163
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