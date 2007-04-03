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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:24
Vitl ?
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:25
Vitl лучше удалите пост , не хочу чтоб вам бан кинули
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:28
Vitl написав:Первый
Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.
ПС я догадываюсь, что понаеху поху на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.
Да ладно, Витл. "Влошившиеся в бетон" за последние 3 года подняли на бетоне бабосов на порядок больше, чем все присутствующие в этой ветке вместе взятые. При этом не днюя и ночуя у монитора/экрана телепона. В крипту ты можешь засунуть ну 10, ну 20, ну 50куе (и полностью потерять сон, а то и чего по-хуже). А в бетон - спокойно можно и на 200-300 куе зайти и более-менее спокойно спать. И выхлоп даже в 20-30% в бетоне за год лишает смысла все это дрочилово с криптой.
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airmax78
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:31
airmax78 написав: Vitl написав:Первый
Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.
ПС я догадываюсь, что понаеху поху на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.
Да ладно, Витл. "Влошившиеся в бетон" за последние 3 года подняли на бетоне бабосов на порядок больше, чем все присутствующие в этой ветке вместе взятые. При этом не днюя и ночуя у монитора/экрана телепона.
Глядя на изменение цен за эти 3 года верится с трудом.И вообще смысл не в этом сравнении. а в том, что хватить с.ать не нужную пургу.Здесь стали хоть потихоньку по теме обсуждать, а троллики не уймутся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:34
airmax78 зря вы так, медленно но уверенно децентрализация ползет
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vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:08
airmax78
В разумном результате нужно сойтись на том, что диверсификация рулит.Почему бы не зайти и туда и туда и ещё куда нибудь, если это выгодно.Причём каждый случай очень индивидуален, хоть на крипте хоть на недвиге можно как поднять так и полинять.Но вопрос в другом - зачем тут все ваши стоны и троллинги, что вы тут забыли, зачем вы подкалываете людей, которые видят дальше вас и пытаются как я и написал диверсифицироваться.А что лично меня касается, то я писал пост на основании многочасового изучения ситуации, чтобы с пользой донести его для тех, кто в теме, но не для того, чтобы им пользовались для троллинга.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 11 кві, 2018 12:19
Vitl, потому что заходить нужно было в 2016, начале 2017
а в 2018-2019 будешь гнаться за "безубытком" и скорее всего потеряешь не менее половины
в любой момент цена на биток может просесть до 3-4к и финита ля комедия и выйти оттуда выше 5к уже будет анриал в ближайшие года 2
предпосылки по снижению оборотов к этому есть
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Zebra
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Додано: Сер 11 кві, 2018 13:22
Zebra написав:Vitl
, потому что заходить нужно было в 2016, начале 2017
а в 2018-2019 будешь гнаться за "безубытком" и скорее всего потеряешь не менее половины
в любой момент цена на биток может просесть до 3-4к и финита ля комедия и выйти оттуда выше 5к уже будет анриал в ближайшие года 2
предпосылки по снижению оборотов к этому есть
Она также в любой момент может вырасти в полтора-два раза на фоне вброса нужных новостей с правильной подачей и некоторой финансовой поддержкой. Это сводит почти к нолю ценность прогнозов на основе графиков нескольколетней давности.
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phantom_systems
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Додано: Сер 11 кві, 2018 13:52
Vitl написав:Первый
Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.
ПС я догадываюсь, что понаеху пофиг на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.
тебя совесть не мучит?
или бабло не пахнет?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:03
phantom_systems написав: Zebra написав:Vitl
, потому что заходить нужно было в 2016, начале 2017
а в 2018-2019 будешь гнаться за "безубытком" и скорее всего потеряешь не менее половины
в любой момент цена на биток может просесть до 3-4к и финита ля комедия и выйти оттуда выше 5к уже будет анриал в ближайшие года 2
предпосылки по снижению оборотов к этому есть
Она также в любой момент может вырасти в полтора-два раза на фоне вброса нужных новостей с правильной подачей и некоторой финансовой поддержкой. Это сводит почти к нолю ценность прогнозов на основе графиков нескольколетней давности.
Рынок уже на эти новости не отреагирует. Просто денег столько на биржах уже нет.
И 4-х месячный даунтренд явно их не привлечет под любые новости.
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Zebra
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