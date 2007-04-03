Vitl написав:

Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.ПС я догадываюсь, что понаеху пофиг на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.