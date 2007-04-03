Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию. ПС я догадываюсь, что понаеху пофиг на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.
тебя совесть не мучит? или бабло не пахнет?
Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 кві, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
может за месяц-два и до 25к подняться , только вот также эпично и грохнуться вниз, благодаря такому вот пузырю ,она с 200 до 800, два года карабкалась,а с 800 до 7000 за год (благодаря популярности), ясно что при увеличении популярности рост будет выше, но ни как не 100% в месяц, очередной ,безумный рост несет только одну цель
Zebra написав:Vitl, потому что заходить нужно было в 2016, начале 2017
а в 2018-2019 будешь гнаться за "безубытком" и скорее всего потеряешь не менее половины
в любой момент цена на биток может просесть до 3-4к и финита ля комедия и выйти оттуда выше 5к уже будет анриал в ближайшие года 2 предпосылки по снижению оборотов к этому есть
Она также в любой момент может вырасти в полтора-два раза на фоне вброса нужных новостей с правильной подачей и некоторой финансовой поддержкой. Это сводит почти к нолю ценность прогнозов на основе графиков нескольколетней давности.
рынок? это те 400 человек на весь шарик меняющие между собой биток ? Вы серьезно? Добривают последних оленей
Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
vovodabravis написав:Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
Каждый видит то, что хочет На самом деле считать проценты от всего населения Земли нет смысла, так как 90% людей существует от зарплаты до зарплаты или вообще натуральным хозяйством и ни на что не влияет. В разрезе успешных стран ситуация получше.