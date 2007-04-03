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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1161116211631164

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:17

  Первый написав:
  Vitl написав:Первый

Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!

Я недавно писал, что здесь сборище дрочил, которые всё перевернут и перебрешут.В моём посте было указано, что импульс может достигнуть от 8 до 12, без указания на 12.Если ты считаешь, что 12, то пиши об этом без моей цитаты, чтобы не искажать информацию.
ПС я догадываюсь, что понаеху пофиг на таких.Нюхатели шашлыка из далека и влошившиеся в бэтон тут будут долго стонать, т к могли заработать крупные деньги вместо замороженных строек.

:mrgreen:

тебя совесть не мучит?
или бабло не пахнет?

Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 кві, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

может за месяц-два и до 25к подняться , только вот также эпично и грохнуться вниз, благодаря такому вот пузырю ,она с 200 до 800, два года карабкалась,а с 800 до 7000 за год (благодаря популярности), ясно что при увеличении популярности рост будет выше, но ни как не 100% в месяц, очередной ,безумный рост несет только одну цель
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:18

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Vitl, потому что заходить нужно было в 2016, начале 2017

а в 2018-2019 будешь гнаться за "безубытком" и скорее всего потеряешь не менее половины

в любой момент цена на биток может просесть до 3-4к и финита ля комедия и выйти оттуда выше 5к уже будет анриал в ближайшие года 2
предпосылки по снижению оборотов к этому есть

Она также в любой момент может вырасти в полтора-два раза на фоне вброса нужных новостей с правильной подачей и некоторой финансовой поддержкой. Это сводит почти к нолю ценность прогнозов на основе графиков нескольколетней давности.

рынок? это те 400 человек на весь шарик меняющие между собой биток :D ? Вы серьезно?
Добривают последних оленей :D

https://www.olx.ua/elektronika/kompyute ... %BC%D0%B0/
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:23

Первый скорее 400 000 000 человек, вроде как 5% должно быть
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:35

  vovodabravis написав:Первый скорее 400 000 000 человек, вроде как 5% должно быть



https://trends.google.ru/trends/explore?q=bitcoin

кто не спрятался - того достригут :shock:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:45

Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой
либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57

  vovodabravis написав:Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой
либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %

Каждый видит то, что хочет :) На самом деле считать проценты от всего населения Земли нет смысла, так как 90% людей существует от зарплаты до зарплаты или вообще натуральным хозяйством и ни на что не влияет. В разрезе успешных стран ситуация получше.

Survey: 60% of Americans Have Heard of Bitcoin, 5% Own

В 2013 было 25%, так что прогресс налицо. Когда холдеров будет 25%, тогда мы увидим что-то действительно интересное.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Сер 11 кві, 2018 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на валютке все за назревающий военный конфликт между сша и роисией разговаривают, интересно как поведет себя крипта в случае войны между этими двумя , в ядерную зиму фермы пригодятся?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:01

phantom_systems да я думаю эта прямая на графике ,уже должна нам что-то сказать
vovodabravis
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