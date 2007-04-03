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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1161116211631164

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:45

Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой
либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57

  vovodabravis написав:Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой
либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %

Каждый видит то, что хочет :) На самом деле считать проценты от всего населения Земли нет смысла, так как 90% людей существует от зарплаты до зарплаты или вообще натуральным хозяйством и ни на что не влияет. В разрезе успешных стран ситуация получше.

Survey: 60% of Americans Have Heard of Bitcoin, 5% Own

В 2013 было 25%, так что прогресс налицо. Когда холдеров будет 25%, тогда мы увидим что-то действительно интересное.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Сер 11 кві, 2018 15:00, всього редагувалось 2 разів.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на валютке все за назревающий военный конфликт между сша и роисией разговаривают, интересно как поведет себя крипта в случае войны между этими двумя , в ядерную зиму фермы пригодятся?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:01

phantom_systems да я думаю эта прямая на графике ,уже должна нам что-то сказать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эос попер
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:17

  vovodabravis написав:...в ядерную зиму фермы пригодятся?

а как же, вот например, майнеры постапокалипсиса:
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:36

  airmax78 написав:Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать.


Наконец объективное рассуждение, респект.Мне действительно неприятно, когда кто то не читавший о моём полном отношении к крипте, пишет что я в неё загоняю.На самом деле я до сих пор мнения о казино.Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.И есть люди, которые слышали от меня ключевой вопрос - состоит в том, когда окончательно спрыгнуть(но явно не сейчас).Позиция действительно несколько улучшилась в сторону крипты, т к ранее я считал её пригодной только для спекуляций, теперь прибавилось ещё немного, я писал недавно о смартконтрактах, например.А это даёт понимание того, что какая то часть крипты останется в постоянном обиходе и будет развиваться дальше, независимо от общего пузыря.
Для тех кто не согласен со сходством крипты и ммм, я уже писал и за и против.Сейчас добавлю о сходстве. Я, например, вложил в крипту по принципу ммм - столько сколько мне не чувствительно потерять и не повлияет на мою жизнь, чего и всем советую.
ПС Аирмакс молодец, стал объективно рассматривать возможные варианты развития событий.Не нужно слепо упираться в одну сторону, даже если не по душе, объективность превыше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:48

bred смешно))) только повод мрачноватый
vovodabravis
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