Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
vovodabravis написав:Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
Каждый видит то, что хочет На самом деле считать проценты от всего населения Земли нет смысла, так как 90% людей существует от зарплаты до зарплаты или вообще натуральным хозяйством и ни на что не влияет. В разрезе успешных стран ситуация получше.
airmax78 написав:Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать.
Наконец объективное рассуждение, респект.Мне действительно неприятно, когда кто то не читавший о моём полном отношении к крипте, пишет что я в неё загоняю.На самом деле я до сих пор мнения о казино.Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.И есть люди, которые слышали от меня ключевой вопрос - состоит в том, когда окончательно спрыгнуть(но явно не сейчас).Позиция действительно несколько улучшилась в сторону крипты, т к ранее я считал её пригодной только для спекуляций, теперь прибавилось ещё немного, я писал недавно о смартконтрактах, например.А это даёт понимание того, что какая то часть крипты останется в постоянном обиходе и будет развиваться дальше, независимо от общего пузыря. Для тех кто не согласен со сходством крипты и ммм, я уже писал и за и против.Сейчас добавлю о сходстве. Я, например, вложил в крипту по принципу ммм - столько сколько мне не чувствительно потерять и не повлияет на мою жизнь, чего и всем советую. ПС Аирмакс молодец, стал объективно рассматривать возможные варианты развития событий.Не нужно слепо упираться в одну сторону, даже если не по душе, объективность превыше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.