Додано: Сер 11 кві, 2018 19:36

airmax78 написав: Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать. Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать.

Наконец объективное рассуждение, респект.Мне действительно неприятно, когда кто то не читавший о моём полном отношении к крипте, пишет что я в неё загоняю.На самом деле я до сих пор мнения о казино.Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.И есть люди, которые слышали от меня ключевой вопрос - состоит в том, когда окончательно спрыгнуть(но явно не сейчас).Позиция действительно несколько улучшилась в сторону крипты, т к ранее я считал её пригодной только для спекуляций, теперь прибавилось ещё немного, я писал недавно о смартконтрактах, например.А это даёт понимание того, что какая то часть крипты останется в постоянном обиходе и будет развиваться дальше, независимо от общего пузыря.Для тех кто не согласен со сходством крипты и ммм, я уже писал и за и против.Сейчас добавлю о сходстве. Я, например, вложил в крипту по принципу ммм - столько сколько мне не чувствительно потерять и не повлияет на мою жизнь, чего и всем советую.ПС Аирмакс молодец, стал объективно рассматривать возможные варианты развития событий.Не нужно слепо упираться в одну сторону, даже если не по душе, объективность превыше.