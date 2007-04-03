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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:45

Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой
либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57

  vovodabravis написав:Первый не туда смотрите, скажу только что на найсхеше более 200 000 пользователей при том после великой депресии, он разделил лавры с майнер гейтом, пулов более 1500 из них несколько(такие как дварф) равны найсхешу, по статистике на каждого майнера ,несколько владельцев, ну а в общем 5% населения земли пользуются криптой
либо знают о крипте, честно не помню где я увидел эти 5 %

Каждый видит то, что хочет :) На самом деле считать проценты от всего населения Земли нет смысла, так как 90% людей существует от зарплаты до зарплаты или вообще натуральным хозяйством и ни на что не влияет. В разрезе успешных стран ситуация получше.

Survey: 60% of Americans Have Heard of Bitcoin, 5% Own

В 2013 было 25%, так что прогресс налицо. Когда холдеров будет 25%, тогда мы увидим что-то действительно интересное.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Сер 11 кві, 2018 15:00, всього редагувалось 2 разів.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на валютке все за назревающий военный конфликт между сша и роисией разговаривают, интересно как поведет себя крипта в случае войны между этими двумя , в ядерную зиму фермы пригодятся?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:01

phantom_systems да я думаю эта прямая на графике ,уже должна нам что-то сказать
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эос попер
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:17

  vovodabravis написав:...в ядерную зиму фермы пригодятся?

а как же, вот например, майнеры постапокалипсиса:
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:36

  airmax78 написав:Витл, надо отдать ему должное, в крипту никогда никого не загонял. Раньше вообще говорил, что это казино. Но, в последнее время, видимо свою позицию пересмотрел. Крипта как способ пощекотать нервы и разнообразить досуг - имеет право на существование. Как альтернатива существующей финансовой системе - пока утопия. Но я не исключаю, что и в самом деле, через какое-то время, если подключатся большие деньги, пузырь снова начнут раздувать.


Наконец объективное рассуждение, респект.Мне действительно неприятно, когда кто то не читавший о моём полном отношении к крипте, пишет что я в неё загоняю.На самом деле я до сих пор мнения о казино.Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.И есть люди, которые слышали от меня ключевой вопрос - состоит в том, когда окончательно спрыгнуть(но явно не сейчас).Позиция действительно несколько улучшилась в сторону крипты, т к ранее я считал её пригодной только для спекуляций, теперь прибавилось ещё немного, я писал недавно о смартконтрактах, например.А это даёт понимание того, что какая то часть крипты останется в постоянном обиходе и будет развиваться дальше, независимо от общего пузыря.
Для тех кто не согласен со сходством крипты и ммм, я уже писал и за и против.Сейчас добавлю о сходстве. Я, например, вложил в крипту по принципу ммм - столько сколько мне не чувствительно потерять и не повлияет на мою жизнь, чего и всем советую.
ПС Аирмакс молодец, стал объективно рассматривать возможные варианты развития событий.Не нужно слепо упираться в одну сторону, даже если не по душе, объективность превыше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:48

bred смешно))) только повод мрачноватый
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:24

  Vitl написав:
Наконец объективное рассуждение, респект.Мне действительно неприятно, когда кто то не читавший о моём полном отношении к крипте, пишет что я в неё загоняю.На самом деле я до сих пор мнения о казино.Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.И есть люди, которые слышали от меня ключевой вопрос - состоит в том, когда окончательно спрыгнуть(но явно не сейчас).Позиция действительно несколько улучшилась в сторону крипты, т к ранее я считал её пригодной только для спекуляций, теперь прибавилось ещё немного, я писал недавно о смартконтрактах, например.А это даёт понимание того, что какая то часть крипты останется в постоянном обиходе и будет развиваться дальше, независимо от общего пузыря.
Для тех кто не согласен со сходством крипты и ммм, я уже писал и за и против.Сейчас добавлю о сходстве. Я, например, вложил в крипту по принципу ммм - столько сколько мне не чувствительно потерять и не повлияет на мою жизнь, чего и всем советую.
ПС Аирмакс молодец, стал объективно рассматривать возможные варианты развития событий.Не нужно слепо упираться в одну сторону, даже если не по душе, объективность превыше.


Я читал о Вашем отношении. Поэтому и написал.
Прочитайте ещ раз. Зы. Хотя бы себя.

  Первый написав:
  Vitl написав:
Давайте отделим мух...
- крипторынок схож с ммм по принципу поддержки новыми средствами и игроками, это бесспорно, и для многих является решающим в определениях.Но по многим другим характеристикам это уже и не ммм и не пирамида.Поэтому каждый видит , что стакан наполовину или полон или пуст :D
- график рисует нисходящий клин, это бычий паттерн, выход из него вверх.Но до выхода ещё есть куда в клине спуститься, это уровни ниже 6 (5,Х).Долгая игра на техническом сленге - это консолидация, накопление позиций, после чего прострел.Ложные выходы идут уже пару недель, но основная модель - это проход вниз в клине (в волновом анализе это пятая завершающая волна), и выход потом вверх.
- вот тот самый выход вверх далее и покажет на сколько сил хватит, вспоминать о 15-20 смысла пока нет, а вот до 8-9-10-12 вполне может импульса и хватить
ПС если смотреть на статистику по кварталам, то 2й квартал практически всегда вверх

Опаньки. Понаеху нужно собраться с силами, заложить почки и на все! Ведь "импульса До 12 должно хватить". Сумма удвоится!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да не ммм в прямом смысле, к сожалению из него можно сделать это на время, но в принципе из всего можно сделать ммм, тюльпаны это ммм? но ведь были ими (кто не знает гугл в помощь) и что если когда-то им сделали безумный памп они перестали быть цветами?перестали нести пользу и не только? понимаю что многие из здесь присутствующих не видят в крипте ничего кроме прибыли на скачках (в чем нет ничего плохого) , все потому что у нас вообще она появилась грубо говоря год назад в широком кругу, и как назло этот фарс с безумным пампом отпугнул возможные платежные конфигурации с ней, а ведь по факту представить только всемирный банк с одной валютой , который действует везде и вся, с которого по факту ни одно правительство не может сбить налог, потому что банком является каждый,нет физически конкретного учреждения по которому можно было востребовать, конечно биток не очень подходит на эту роль ,из-за своего нынешнего огромного кода,очень долгой и мучительной транзакции и не дешевой комиссии ,он не был создан для столь широкой аудитории,и тем более для таких сум, хоть и со всей кучей недостатков им все равно пользуются , покупают дома , покупают наркоту и оружие, и отлично отмывают деньги , а где-то пиццу за миллион
vovodabravis
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