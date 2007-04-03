Додано: Сер 11 кві, 2018 21:46

да не ммм в прямом смысле, к сожалению из него можно сделать это на время, но в принципе из всего можно сделать ммм, тюльпаны это ммм? но ведь были ими (кто не знает гугл в помощь) и что если когда-то им сделали безумный памп они перестали быть цветами?перестали нести пользу и не только? понимаю что многие из здесь присутствующих не видят в крипте ничего кроме прибыли на скачках (в чем нет ничего плохого) , все потому что у нас вообще она появилась грубо говоря год назад в широком кругу, и как назло этот фарс с безумным пампом отпугнул возможные платежные конфигурации с ней, а ведь по факту представить только всемирный банк с одной валютой , который действует везде и вся, с которого по факту ни одно правительство не может сбить налог, потому что банком является каждый,нет физически конкретного учреждения по которому можно было востребовать, конечно биток не очень подходит на эту роль ,из-за своего нынешнего огромного кода,очень долгой и мучительной транзакции и не дешевой комиссии ,он не был создан для столь широкой аудитории,и тем более для таких сум, хоть и со всей кучей недостатков им все равно пользуются , покупают дома , покупают наркоту и оружие, и отлично отмывают деньги , а где-то пиццу за миллион