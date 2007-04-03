vovodabravis написав:..... а ведь по факту представить только всемирный банк с одной валютой , который действует везде и вся, с которого по факту ни одно правительство не может сбить налог, потому что банком является каждый,нет физически конкретного учреждения по которому можно было востребовать, конечно биток не очень подходит на эту роль ,из-за своего нынешнего огромного кода,очень долгой и мучительной транзакции и не дешевой комиссии ,он не был создан для столь широкой аудитории,и тем более для таких сум, хоть и со всей кучей недостатков им все равно пользуются , покупают дома , покупают наркоту и оружие, и отлично отмывают деньги , а где-то пиццу за миллион