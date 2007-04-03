Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 21:55
vovodabravis написав:
..... а ведь по факту представить только всемирный банк с одной валютой , который действует везде и вся, с которого по факту ни одно правительство не может сбить налог, потому что банком является каждый,нет физически конкретного учреждения по которому можно было востребовать, конечно биток не очень подходит на эту роль ,из-за своего нынешнего огромного кода,очень долгой и мучительной транзакции и не дешевой комиссии ,он не был создан для столь широкой аудитории,и тем более для таких сум, хоть и со всей кучей недостатков им все равно пользуются , покупают дома , покупают наркоту и оружие, и отлично отмывают деньги , а где-то пиццу за миллион
Вот здесь этой "одной валюты" 1567 штук.
https://coinmarketcap.com/all/views/all/
о пользуются
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:03
Vitl написав:
Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.
Ты просто застрял на биржах, и теперь стал прихожанином церкви на окружной.
Даже с украинских бирж уже свои деньги вывести сложно - ликвидность нулячая, курс на 5-10% меньше мировых.
Рынок серьезно надули в 2017 году. Не надо тут втирать, что его еще раз будут надувать. Желающих выпрыгнуть в ноль - армия и тележка.
А кредиты под крипту уже никто брать не будет, хайп уехал, трейдеры застряли в инвесторах.
Жди лета - выпрыгивай и забудь до 2020-2021 годов когда будет следующее понижение вознаграждения за биток и новый перекос баланса спрос/предложение.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:33
Первый ага))) только вот где достойная крипта с этого хлама?
vovodabravis
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:42
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Додано: Чет 12 кві, 2018 06:15
vovodabravis написав: Первый
ага))) только вот где достойная крипта с этого хлама?
Достойная?
Для чего?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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