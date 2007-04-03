RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1162116311641165

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:55

  vovodabravis написав:..... а ведь по факту представить только всемирный банк с одной валютой , который действует везде и вся, с которого по факту ни одно правительство не может сбить налог, потому что банком является каждый,нет физически конкретного учреждения по которому можно было востребовать, конечно биток не очень подходит на эту роль ,из-за своего нынешнего огромного кода,очень долгой и мучительной транзакции и не дешевой комиссии ,он не был создан для столь широкой аудитории,и тем более для таких сум, хоть и со всей кучей недостатков им все равно пользуются , покупают дома , покупают наркоту и оружие, и отлично отмывают деньги , а где-то пиццу за миллион

Вот здесь этой "одной валюты" 1567 штук.
https://coinmarketcap.com/all/views/all/

о пользуются :shock:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12449
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:03

  Vitl написав:Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.


Ты просто застрял на биржах, и теперь стал прихожанином церкви на окружной.
Даже с украинских бирж уже свои деньги вывести сложно - ликвидность нулячая, курс на 5-10% меньше мировых.

Рынок серьезно надули в 2017 году. Не надо тут втирать, что его еще раз будут надувать. Желающих выпрыгнуть в ноль - армия и тележка.

А кредиты под крипту уже никто брать не будет, хайп уехал, трейдеры застряли в инвесторах.

Жди лета - выпрыгивай и забудь до 2020-2021 годов когда будет следующее понижение вознаграждения за биток и новый перекос баланса спрос/предложение.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5672
З нами з: 21.09.12
Подякував: 364 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:33

Первый ага))) только вот где достойная крипта с этого хлама?
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стадия "Отрицания":

Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 24253
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 06:15

  vovodabravis написав:Первый ага))) только вот где достойная крипта с этого хлама?

Достойная?
Для чего?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12449
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:08

Первый да чтоб не повторяла изъянов битка
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:10

airmax78 сколько возможностей, даже боюсь что-то не то нажать... )))
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1162116311641165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz, дядя Caша і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4807, 4808, 4809
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48085 164245519
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 08:54
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6149 1302227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2538)
12.04.2018 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.