vovodabravis написав:..... а ведь по факту представить только всемирный банк с одной валютой , который действует везде и вся, с которого по факту ни одно правительство не может сбить налог, потому что банком является каждый,нет физически конкретного учреждения по которому можно было востребовать, конечно биток не очень подходит на эту роль ,из-за своего нынешнего огромного кода,очень долгой и мучительной транзакции и не дешевой комиссии ,он не был создан для столь широкой аудитории,и тем более для таких сум, хоть и со всей кучей недостатков им все равно пользуются , покупают дома , покупают наркоту и оружие, и отлично отмывают деньги , а где-то пиццу за миллион
airmax78 я пишу с ошибками, но то что вы дали это вообще жесть, по факту пузырь то уже лопнул, все... поздно батя пить боржоми))) и нет уже пузыря осталась крипта, у меня очень большие сомнения что мы пробьем 6к ,насколько я понимаю теперь будет долгий подъем до 10к в течении несколько лет (хотя это всё взято из поведения крипты на графике за всё время и нынешнему "спокойствию",так что не претендует на место истины) тем более на новостном фоне планеты,где все летит в тартарары , разве что в евро,но и там дядя Саша написал не все так гладко, в принципе ваша статейка из раздела -корабль потонул :потому что в нем была дыра, если хотите чем то заинтересовать, пожалуйста, найдите что-то с более емким ресурсом информации