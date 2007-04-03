RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1163116411651166

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 121
1) $6250 і вище
21%
25
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35

  vovodabravis написав:airmax78 я пишу с ошибками, но то что вы дали это вообще жесть, по факту пузырь то уже лопнул, все... поздно батя пить боржоми))) и нет уже пузыря осталась крипта, у меня очень большие сомнения что мы пробьем 6к ,насколько я понимаю теперь будет долгий подъем до 10к в течении несколько лет (хотя это всё взято из поведения крипты на графике за всё время и нынешнему "спокойствию",так что не претендует на место истины) тем более на новостном фоне планеты,где все летит в тартарары , разве что в евро,но и там дядя Саша написал не все так гладко,
в принципе ваша статейка из раздела -корабль потонул :потому что в нем была дыра, если хотите чем то заинтересовать, пожалуйста, найдите что-то с более емким ресурсом информации

Это ж в разделе "Opinions": Есть такое мнение.
airmax78
 
Повідомлень: 24255
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1163116411651166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4809, 4810, 4811
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48103 164250486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 10:55
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6149 1302267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5793)
12.04.2018 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.