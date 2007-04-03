vovodabravis написав:

я пишу с ошибками, но то что вы дали это вообще жесть, по факту пузырь то уже лопнул, все... поздно батя пить боржоми))) и нет уже пузыря осталась крипта, у меня очень большие сомнения что мы пробьем 6к ,насколько я понимаю теперь будет долгий подъем до 10к в течении несколько лет (хотя это всё взято из поведения крипты на графике за всё время и нынешнему "спокойствию",так что не претендует на место истины) тем более на новостном фоне планеты,где все летит в тартарары , разве что в евро,но и там дядя Саша написал не все так гладко,в принципе ваша статейка из раздела -корабль потонул :потому что в нем была дыра, если хотите чем то заинтересовать, пожалуйста, найдите что-то с более емким ресурсом информации