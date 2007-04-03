vovodabravis написав:airmax78 я пишу с ошибками, но то что вы дали это вообще жесть, по факту пузырь то уже лопнул, все... поздно батя пить боржоми))) и нет уже пузыря осталась крипта, у меня очень большие сомнения что мы пробьем 6к ,насколько я понимаю теперь будет долгий подъем до 10к в течении несколько лет (хотя это всё взято из поведения крипты на графике за всё время и нынешнему "спокойствию",так что не претендует на место истины) тем более на новостном фоне планеты,где все летит в тартарары , разве что в евро,но и там дядя Саша написал не все так гладко, в принципе ваша статейка из раздела -корабль потонул :потому что в нем была дыра, если хотите чем то заинтересовать, пожалуйста, найдите что-то с более емким ресурсом информации
kuzment написав:У кого какие мысли? То что сейчас происходит с криптой это достригают шортеров?
Нет, это трудящиеся массы вдруг резко осознали, что крипта и туземун - синонимы. Одномоментные свечи в 14% могут нарисовать только они. Грустные киты печально взирают на оголтелых хомяков, тужатся, но никак не могут заплакать. Слезы немедленно растворяются в бурном море и не приносят облегчения.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 12 кві, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
vovodabravis написав:antey1969 точно не киты приглашают за стол?
Киты - они же в Красной книге, их беречь нужно. На большую дорогу вышли оборзевшее от безнаказанности оголтелое хомячье, ну и майнеры, разумеется, куда уж без новых апологетов электрического бога. Эти за бесплатную розетку всех порвут.))) (Ой, перечитал написанное, и самому стало страшно... пойду напьюсь )
Свидетели "всёпропало" и "буиттокадешеветь" вытерлии скупую мужскую соплю Что-то я давно таких пампов у битка не видывал. Но самое интересное будет не сейчас. Сейчас рванут сливаться самые нервные. Те, которые стойко перенесли все невзгоды паник селлов. А вот потом будет настоящий рынок Посмотрел на количество продавцов-покупателей на биржах. До 8К на некоторых биржах продавцов вообще практически нет И эфириум в пике - народ явно из эфириума в биток перебросился.
antey1969 перевел график с полчаса на минутку, дааа это людишки , не майнеры( вы немного, не понимаете какую роль отыгрывают роль эти майнеры, натолкну на мысль ; печать валютных бумажек с надобностью и без,засвидетельствования перевода бамажек с одного кармана в другой и требование за это часть этих бамажек)