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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1164116511661167>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:35

  vovodabravis написав:airmax78 я пишу с ошибками, но то что вы дали это вообще жесть, по факту пузырь то уже лопнул, все... поздно батя пить боржоми))) и нет уже пузыря осталась крипта, у меня очень большие сомнения что мы пробьем 6к ,насколько я понимаю теперь будет долгий подъем до 10к в течении несколько лет (хотя это всё взято из поведения крипты на графике за всё время и нынешнему "спокойствию",так что не претендует на место истины) тем более на новостном фоне планеты,где все летит в тартарары , разве что в евро,но и там дядя Саша написал не все так гладко,
в принципе ваша статейка из раздела -корабль потонул :потому что в нем была дыра, если хотите чем то заинтересовать, пожалуйста, найдите что-то с более емким ресурсом информации

Это ж в разделе "Opinions": Есть такое мнение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ааа ,извините не обратил внимание
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Гейропа берет ориентацию на блокчейн технологии.

European countries join Blockchain Partnership

https://ec.europa.eu/digital-single-mar ... artnership
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:20

killerbean а вот это интересно... все это время основным пользователем блокчейна была америка, посмотрим,посмотрим...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:09

У кого какие мысли? То что сейчас происходит с криптой это достригают шортеров?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:34

  kuzment написав:У кого какие мысли? То что сейчас происходит с криптой это достригают шортеров?

Нет, это трудящиеся массы вдруг резко осознали, что крипта и туземун - синонимы. Одномоментные свечи в 14% могут нарисовать только они.
Грустные киты печально взирают на оголтелых хомяков, тужатся, но никак не могут заплакать. Слезы немедленно растворяются в бурном море и не приносят облегчения.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 12 кві, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:53

antey1969 точно не киты приглашают за стол?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:58

  vovodabravis написав:antey1969 точно не киты приглашают за стол?

Киты - они же в Красной книге, их беречь нужно. На большую дорогу вышли оборзевшее от безнаказанности оголтелое хомячье, ну и майнеры, разумеется, куда уж без новых апологетов электрического бога. Эти за бесплатную розетку всех порвут.)))
(Ой, перечитал написанное, и самому стало страшно... пойду напьюсь :? )
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:14

Свидетели "всёпропало" и "буиттокадешеветь" вытерлии скупую мужскую соплю :mrgreen:
Что-то я давно таких пампов у битка не видывал.
Но самое интересное будет не сейчас.
Сейчас рванут сливаться самые нервные.
Те, которые стойко перенесли все невзгоды паник селлов.
А вот потом будет настоящий рынок :mrgreen:
Посмотрел на количество продавцов-покупателей на биржах.
До 8К на некоторых биржах продавцов вообще практически нет :shock:
И эфириум в пике - народ явно из эфириума в биток перебросился.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:25

antey1969 перевел график с полчаса на минутку, дааа это людишки , не майнеры( вы немного, не понимаете какую роль отыгрывают роль эти майнеры, натолкну на мысль ; печать валютных бумажек с надобностью и без,засвидетельствования перевода бамажек с одного кармана в другой и требование за это часть этих бамажек)
vovodabravis
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