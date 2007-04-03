artist_007 к сожалению это не памп, это безумие. неужто вы не заметили что несут за собой взлет баллистических ракет и нашего биткоина. зебра, это всего лишь то, о чем вы писали (преждевременно), или это то, во что вы не верили(или не хотели верить) ,пузырь после пузыря?
vovodabravis написав:artist_007 к сожалению это не памп, это безумие. неужто вы не заметили что несут за собой взлет баллистических ракет и нашего биткоина. зебра, это всего лишь то, о чем вы писали (преждевременно), или это то, во что вы не верили(или не хотели верить) ,пузырь после пузыря?
Памп начался на битфинексе, цена там обгоняла все остальные биржи, даже Корею. Либо зашел какой то крупняк и скупился битком, либо владельцы биржи решили оживить рынок, вынося все шорты, которые накопились за эти 2 недели на уровне 6000-7000.
Вообще я говорю, что до лета будет еще один загончик, последний шанс слиться.
Потом обвал и полное разочарование. Многократно побритые хомячки уйдут.
выпустили с рынка крупного шортилку с кровью. на битмексе ОИ упал с 60 млн (очень большое необычное значение) до более привычных 40 млн. после небольшого дампа, чтобы вытряхнуть халявщиков на маржиналке, и пока шортилка откупался, ордер поставить нельзя было вааще никак. по 8000-8100 не дали вшортить никому
Неэффективные инвестиции (malinvestment) и ужасающие тенденции распределения капитала — из-за отсутствия подлинного капитализма — сегодня создали неустойчивую экономику пузыря: искусственно завышенные цены акций, облигаций, собственности и искусства. Ни биткоин, ни золото — это не пузыри, в отличие от привязанного к доллару потока инвестиционного дерьма, перегружающего мировую экономику, создающего богатства и дисбаланс доходов, экологический холокост, а теперь и войну. Моя долгосрочная цель в $100 000, которую я впервые спрогнозировал в 2011 году (послушав Рика Фолквинге на пражской конференции), наверняка будет реализована на пампе Сороса. https://coinspot.io/news/breaking-news/ ... o-100-000/
vovodabravis написав:antey1969 перевел график с полчаса на минутку, дааа это людишки , не майнеры( вы немного, не понимаете какую роль отыгрывают роль эти майнеры, натолкну на мысль ; печать валютных бумажек с надобностью и без,засвидетельствования перевода бамажек с одного кармана в другой и требование за это часть этих бамажек)
Я как бы в конце смайлик запостил... блин, наверно недостаточно жирно или шрифт мелковат
Лично я по таким халявным ценам не могу устоять, и снова начинаю заходить на рынок. Биток по $7000 когда в мире он стоит $7700 - это определенно халявная возможность сыграть в длинную и иметь безубыточный стоп на $7000 если пойдет на мировых рынках цена вниз.