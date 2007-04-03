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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1165116611671168>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:38

artist_007 к сожалению это не памп, это безумие. неужто вы не заметили что несут за собой взлет баллистических ракет и нашего биткоина.
зебра, это всего лишь то, о чем вы писали (преждевременно), или это то, во что вы не верили(или не хотели верить) ,пузырь после пузыря?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:38

Что в этой ситуации самое гнусное - быстрый пробой канала и тестирование зоны 7850 без закрепления с высокой вероятностью открывает поход вниз вплоть до 2800.
Интрига сохраняется :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:48

  vovodabravis написав:artist_007 к сожалению это не памп, это безумие. неужто вы не заметили что несут за собой взлет баллистических ракет и нашего биткоина.
зебра, это всего лишь то, о чем вы писали (преждевременно), или это то, во что вы не верили(или не хотели верить) ,пузырь после пузыря?

Памп начался на битфинексе, цена там обгоняла все остальные биржи, даже Корею.
Либо зашел какой то крупняк и скупился битком, либо владельцы биржи решили оживить рынок, вынося все шорты, которые накопились за эти 2 недели на уровне 6000-7000.

Вообще я говорю, что до лета будет еще один загончик, последний шанс слиться.

Потом обвал и полное разочарование. Многократно побритые хомячки уйдут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:09

выпустили с рынка крупного шортилку с кровью. на битмексе ОИ упал с 60 млн (очень большое необычное значение) до более привычных 40 млн. после небольшого дампа, чтобы вытряхнуть халявщиков на маржиналке, и пока шортилка откупался, ордер поставить нельзя было вааще никак. по 8000-8100 не дали вшортить никому
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

успеть бы к дому ,да слить намайненное ,что накопилось ,тяжело заработанным мне китайскими детьми...да на трупах бедных африканцев что скоропостижно покинули сей мир из-за холода и выпавшего снега...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Либо зашел какой то крупняк и скупился битком


Сорос и Рокфеллеры выходят на рынок цифровых валют. Стоит последовать за ними?
https://ru.investing.com/analysis/article-200230445
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:27

Макс Кайзер: Сорос накачает биткоин до $100 000

Неэффективные инвестиции (malinvestment) и ужасающие тенденции распределения капитала — из-за отсутствия подлинного капитализма — сегодня создали неустойчивую экономику пузыря: искусственно завышенные цены акций, облигаций, собственности и искусства. Ни биткоин, ни золото — это не пузыри, в отличие от привязанного к доллару потока инвестиционного дерьма, перегружающего мировую экономику, создающего богатства и дисбаланс доходов, экологический холокост, а теперь и войну.
Моя долгосрочная цель в $100 000, которую я впервые спрогнозировал в 2011 году (послушав Рика Фолквинге на пражской конференции), наверняка будет реализована на пампе Сороса.
https://coinspot.io/news/breaking-news/ ... o-100-000/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:31

  vovodabravis написав:antey1969 перевел график с полчаса на минутку, дааа это людишки , не майнеры( вы немного, не понимаете какую роль отыгрывают роль эти майнеры, натолкну на мысль ; печать валютных бумажек с надобностью и без,засвидетельствования перевода бамажек с одного кармана в другой и требование за это часть этих бамажек)

Я как бы в конце смайлик запостил... блин, наверно недостаточно жирно или шрифт мелковат :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:34

  Чукча2 написав:
  Zebra написав:Либо зашел какой то крупняк и скупился битком


Сорос и Рокфеллеры выходят на рынок цифровых валют. Стоит последовать за ними?
https://ru.investing.com/analysis/article-200230445

Сейчас определенно да - на украинских биржах халявные цены на биток - $7000 - $7200.
Курсы рано или поздно выравняются или станут даже выше, так было в прошлом году.

Поэтому сейчас определенно стоит не доллар в обменниках покупать, а биткоин ниже мирового рынка на 5-10%
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Лично я по таким халявным ценам не могу устоять, и снова начинаю заходить на рынок. Биток по $7000 когда в мире он стоит $7700 - это определенно халявная возможность сыграть в длинную и иметь безубыточный стоп на $7000 если пойдет на мировых рынках цена вниз.
Zebra
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