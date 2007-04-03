RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1165116611671168

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40

antey1969 я в смайликах не силен ))) особенно когда есть возможность поднять халявных 50-70 зеленых ,а я на роботе(((
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:48

Zebra
и снова начинаю заходить на рынок

Зображення
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 03.12.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1165116611671168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4811, 4812, 4813
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48126 164260125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 16:11
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6149 1302304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14997)
12.04.2018 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.