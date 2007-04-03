Додано: Чет 12 кві, 2018 17:43

Zebra написав: Vitl написав: Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь. Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.



Ты просто застрял на биржах, и теперь стал прихожанином церкви на окружной.

Даже с украинских бирж уже свои деньги вывести сложно - ликвидность нулячая, курс на 5-10% меньше мировых.



Рынок серьезно надули в 2017 году. Не надо тут втирать, что его еще раз будут надувать. Желающих выпрыгнуть в ноль - армия и тележка.



А кредиты под крипту уже никто брать не будет, хайп уехал, трейдеры застряли в инвесторах.



Жди лета - выпрыгивай и забудь до 2020-2021 годов когда будет следующее понижение вознаграждения за биток и новый перекос баланса спрос/предложение. Ты просто застрял на биржах, и теперь стал прихожанином церкви на окружной.Даже с украинских бирж уже свои деньги вывести сложно - ликвидность нулячая, курс на 5-10% меньше мировых.Рынок серьезно надули в 2017 году. Не надо тут втирать, что его еще раз будут надувать. Желающих выпрыгнуть в ноль - армия и тележка.А кредиты под крипту уже никто брать не будет, хайп уехал, трейдеры застряли в инвесторах.Жди лета - выпрыгивай и забудь до 2020-2021 годов когда будет следующее понижение вознаграждения за биток и новый перекос баланса спрос/предложение.

Ну уж в твоих советах, что с криптой делать, я точно не нуждаюсь.Тем более, что только что ты сам признал, что играть на крипте очень не дурственно, чем я и занимаюсь постоянно , при этом читая ваш тутешний плач.Ещё раз повторю, что на крипте ещё долго будут гонять туда- сюда и это поле непаханное для заработка.При цене ок 8 у меня уже инвестпортфель будет безубыточным при том, что трейдерский счёт в большом плюсе .Поэтому оглянись и пойми, что мою бухгалтерия знаю только я и рассуждать тебе о ней полный бред.