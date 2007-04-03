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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40
antey1969 я в смайликах не силен ))) особенно когда есть возможность поднять халявных 50-70 зеленых ,а я на роботе(((
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
и опять транзакция полчаса, как бы там не было,а я воспользовался, там увидим...
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:34
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:43
Ну уж в твоих советах, что с криптой делать, я точно не нуждаюсь.Тем более, что только что ты сам признал, что играть на крипте очень не дурственно, чем я и занимаюсь постоянно , при этом читая ваш тутешний плач.Ещё раз повторю, что на крипте ещё долго будут гонять туда- сюда и это поле непаханное для заработка.При цене ок 8 у меня уже инвестпортфель будет безубыточным при том, что трейдерский счёт в большом плюсе .Поэтому оглянись и пойми, что мою бухгалтерия знаю только я и рассуждать тебе о ней полный бред.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:46
antey1969 вы бы удивились скольким майнерам интересны графики, курсы ,политика, дам мыслю на розмышленние, сколько майнеров на этом форуме и почитайте в коментах под любым роликом про майнинг про что пишут,о чем интересуются
кстати это тоже удивительно, люди тратят миллионы на фермы,но притом ни капельки не интересуются курсом и снимают когда накопится )))
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:47
А это что за супер утверждение.Вообще элементарное представление о формировании цены, говорит о том, что такого быть не может даже теоретически.Т к сначала при самом страшном походе вниз отрабатываются стандартные уровни по фибо, потом нужно пробить поддержки, скользящие, их туева хуча в районе 6.Об уровне 2800 можно будет вспомнить при взятии 4700 не ранее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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