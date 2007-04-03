RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1166116711681169>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:40

antey1969 я в смайликах не силен ))) особенно когда есть возможность поднять халявных 50-70 зеленых ,а я на роботе(((
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:48

Zebra
и снова начинаю заходить на рынок

Зображення
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 03.12.13
Подякував: 233 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

и опять транзакция полчаса, как бы там не было,а я воспользовался, там увидим...
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:34

  vovodabravis написав:и опять транзакция полчаса, как бы там не было,а я воспользовался, там увидим...

Толпа в очередь чтобы сдать накопанное выстроилась
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6760
З нами з: 30.11.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:43

  Zebra написав:
  Vitl написав:Я просто более других здесь уверен, что будет очень серьёзная попытка надуть рынок ещё раз и гораздо сильнее, поэтому к ней готовлюсь.


Ты просто застрял на биржах, и теперь стал прихожанином церкви на окружной.
Даже с украинских бирж уже свои деньги вывести сложно - ликвидность нулячая, курс на 5-10% меньше мировых.

Рынок серьезно надули в 2017 году. Не надо тут втирать, что его еще раз будут надувать. Желающих выпрыгнуть в ноль - армия и тележка.

А кредиты под крипту уже никто брать не будет, хайп уехал, трейдеры застряли в инвесторах.

Жди лета - выпрыгивай и забудь до 2020-2021 годов когда будет следующее понижение вознаграждения за биток и новый перекос баланса спрос/предложение.


Ну уж в твоих советах, что с криптой делать, я точно не нуждаюсь.Тем более, что только что ты сам признал, что играть на крипте очень не дурственно, чем я и занимаюсь постоянно , при этом читая ваш тутешний плач.Ещё раз повторю, что на крипте ещё долго будут гонять туда- сюда и это поле непаханное для заработка.При цене ок 8 у меня уже инвестпортфель будет безубыточным при том, что трейдерский счёт в большом плюсе .Поэтому оглянись и пойми, что мою бухгалтерия знаю только я и рассуждать тебе о ней полный бред.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13937
З нами з: 04.05.10
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:46

antey1969 вы бы удивились скольким майнерам интересны графики, курсы ,политика, дам мыслю на розмышленние, сколько майнеров на этом форуме и почитайте в коментах под любым роликом про майнинг про что пишут,о чем интересуются
кстати это тоже удивительно, люди тратят миллионы на фермы,но притом ни капельки не интересуются курсом и снимают когда накопится )))
vovodabravis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 26.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:47

  artist_007 написав:Что в этой ситуации самое гнусное - быстрый пробой канала и тестирование зоны 7850 без закрепления с высокой вероятностью открывает поход вниз вплоть до 2800.
Интрига сохраняется :mrgreen:


А это что за супер утверждение.Вообще элементарное представление о формировании цены, говорит о том, что такого быть не может даже теоретически.Т к сначала при самом страшном походе вниз отрабатываются стандартные уровни по фибо, потом нужно пробить поддержки, скользящие, их туева хуча в районе 6.Об уровне 2800 можно будет вспомнить при взятии 4700 не ранее.
ПС а вот о слезе очень :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13937
З нами з: 04.05.10
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а трубили в сми что будем падать до 5,5-6 налоги мол платить биржам 17.04 нужно , а тут разворот - вот и слушай новости после єтого, дальше вот итересно куда пойдем после корекции...
funtic
 
Повідомлень: 135
З нами з: 14.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:10

  funtic написав:а трубили в сми что будем падать до 5,5-6 налоги мол платить биржам 17.04 нужно , а тут разворот - вот и слушай новости после єтого, дальше вот итересно куда пойдем после корекции...


Не спешите, всё будет.Лишнее подтверждение манипулируемости рынка.Как раз шортистов, поставивших вёдра на 5,5 - 6 и побрили здорово.Сейчас под крики разворота побреют и лонгистов, просто это случится через время, чтобы получить прибыль нужно ждать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13937
З нами з: 04.05.10
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:14

  funtic написав:а трубили в сми что будем падать до 5,5-6 налоги мол платить биржам 17.04 нужно , а тут разворот - вот и слушай новости после єтого, дальше вот итересно куда пойдем после корекции...

2014 год повторяется 1:1
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5683
З нами з: 21.09.12
Подякував: 364 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1166116711681169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, vovodabravis, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4813, 4814, 4815
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
48140 164264147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 19:11
bred
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6149 1302329
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21012)
12.04.2018 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.