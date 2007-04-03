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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1166116711681169

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 122
1) $6250 і вище
21%
26
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
2%
3
6) $5000-$5499
9%
11
7) $4500-$4999
7%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
44
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:23

  Vitl написав:
  funtic написав:а трубили в сми что будем падать до 5,5-6 налоги мол платить биржам 17.04 нужно , а тут разворот - вот и слушай новости после єтого, дальше вот итересно куда пойдем после корекции...


Не спешите, всё будет.Лишнее подтверждение манипулируемости рынка.Как раз шортистов, поставивших вёдра на 5,5 - 6 и побрили здорово.Сейчас под крики разворота побреют и лонгистов, просто это случится через время...

Однозначно, просто с языка сняли. Рынок крипты сейчас настолько манипулятивный, просто мама не горюй. Прямоугольники со стрелами в марте-августе стали обыденным явлением.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:32

  Zebra написав:
  funtic написав:а трубили в сми что будем падать до 5,5-6 налоги мол платить биржам 17.04 нужно , а тут разворот - вот и слушай новости после єтого, дальше вот итересно куда пойдем после корекции...

2014 год повторяется 1:1


может кто то старается чтоб все поверили в сценарий 2014 а тут раз и наоборот раз и всех побрили
funtic
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зображення

Пост от 9 января сего года.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

начался загон свидетелей туземуна, небольшой взлет, а потом хрясь и 5к
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:07

Провидец прям как в воду глядел!
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:09

barabass А я говорю 6к не пробьем
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:18

  barabass написав:начался загон свидетелей туземуна, небольшой взлет, а потом хрясь и 5к

ну я начал входить в крипту по сладким украинским ценам, так что теперь буду туземунить :mrgreen:

все таки в 2014 году до лета был нарисован рост в половину от пика - хомяк так просто не сдается, лысый, злой, с дымящимся задом, но готов отдаться в последний раз :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

с залетным xwxw3 сразу все ясно было.

Здесь больше доставляет как местные барбосы, до селе хором подвывавшие на туземун, с еще более крутыми "прогнозами" :

  barabass написав: [Чт 14 дек, 2017 00:14] я тащусь с пузыристов и запрещателей
запомните детки, крипта пришла всерьез и надолго, а банковская система умирает как древний ящер с новым вирусом в клетках


  barabass написав: [Ср 10 янв, 2018 15:19] все
от 13300 отскочили теперь вверх на 17800

а на недельке вобще треугольник, можем скакануть до 24к


  barabass написав:[ Вс 17 дек, 2017 00:06]
  QIWIT написав:Якийсь брєд.
Бтц дає можливість поповнитм через карту з ком 2.2% або через приват24 2.5%.
Вибираю через карту 2.2%(приватовською картою),але сам приват знімає ще 0.5%.Вийшло 2.7%.
Сам себе "поимел": )

к черту комис
на битке отобьете

пн: 20-23
до НГ: 30-35



  barabass написав:[Вс 07 янв, 2018 13:56]
  Zebra написав:
  barabass написав:красота какая, купил даш и рипл за биток

И в чем радость, в долларах ты потерял в любом случае, но криптоголовым что, одни фантики или другие - типа деньги

посмотрим в конце 2018
когда цена будет 50к


  barabass написав:
  pritartem написав:
  barabass написав:обвал уже был) далше только вверх
боковик может быть, выше 20к психи только будут грести, или криптозпомби


то же самое говорили когда биток был по 8к, только психи будут покупать по 10к

кто не купил сейчас по 17к тот купит потом по 60к


как яйца на пасху скоропалительно перекрашиваются :

  barabass написав:начался загон свидетелей туземуна, небольшой взлет, а потом хрясь и 5к


и кстати :

  user412 написав:[Вт 16 янв, 2018 13:43]
  Zebra написав:
  barabass написав:посмотрим в конце 2018
когда цена будет 50к

нолик лишний

и буква "к"


"сдается это была комедия"
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