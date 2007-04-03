Додано: Чет 12 кві, 2018 19:47

Surfer ))))))))))) ну немножечко ошибся ))))) ну с кем не бывает )))

конечно читать это без улыбки не получается ,но и постыдного здесь ничего нет, все это основано на деталях тех дней,а главное что там ведь есть и много стоящего -биток надолго, скакнуть до 24к( к сожалению этот бред тоже имеет место быть в любой момент,впрочем как и мгновенное дно), а потом хрясь и 5к(только я думаю о 6к),