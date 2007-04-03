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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:55
vovodabravis написав:barabass
А я говорю 6к не пробьем
6к все очень ждали поэтому куклу грех тот уровень не обыграть
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barabass
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:59
Buzcoin хто щось чув про таке? Думаю прикупити для проби.
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Ethereum
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:01
Ethereum написав:
Buzcoin хто щось чув про таке? Думаю прикупити для проби.
Говорят тому кто соберет больше всего монет бузкоин до конца 2018 года, тому отдастся Бузова.
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Zebra
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:07
Zebra написав: barabass написав:
начался загон свидетелей туземуна, небольшой взлет, а потом хрясь и 5к
ну я начал входить в крипту по сладким украинским ценам, так что теперь буду туземунить
все таки в 2014 году до лета был нарисован рост в половину от пика - хомяк так просто не сдается, лысый, злой, с дымящимся задом, но готов отдаться в последний раз
а как же ?
Zebra написав:
Даже с украинских бирж уже свои деньги вывести сложно - ликвидность нулячая
Zebra написав:
Там на redit'е куча тем, что народ заказывал еще месяц назад вывод фиата на банковские счета с битфинекса, кто то $10к, кто-то $30к, кто-то $90к, а кто-то вообще $217k потерял, но никому ничего так и не пришло. Так а че вы ребята хотели? Денег в системе нет. Вам же напечатали USDT на блокчейне и сказали что это новый доллар. Как можно быть такими неверующими. Доллар это USDT. А USD - это бумажки. Вы не охерени требовать столько баблища в фиате за свои фантики? Выход в фиат по ходу только для крупняка избранного. Для них цену и загнали. А олени уже по ходу обнулились.
Давай как в прошлый раз со скринами
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Игорь
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:11
barabass написав: Surfer написав:
с залетным xwxw3 сразу все ясно было.
надо же, местный трындун потратил свое драгоценное время)
туземун будет, но потом
То есть судя по вашим "прогнозам" ожидает всего лишь навсего временный "хрясь" на пути к извечному туземуну. ) Кто здесь трындун уже время показало )) Кстати кто знает , может барбос и вот это залетное xwxw3 - одно трындло ).
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Surfer
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:18
Провидец
А смайлики там не разглядеть, наверное.Жаль конечно, а то от 2К битков я бы не отказался.Теперь о ковырянии в грязном белье.Ситуация меняется каждый день.и искать что то даже не с января а с марта нет смысла.Вон Зебра намекал, что я загоняю, а сегодня уже сам загоняет.Что только делают деньги с человеком
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:21
Zebra написав: barabass написав:
начался загон свидетелей туземуна, небольшой взлет, а потом хрясь и 5к
ну я начал входить в крипту по сладким украинским ценам, так что теперь буду туземунить
все таки в 2014 году до лета был нарисован рост в половину от пика - хомяк так просто не сдается, лысый, злой, с дымящимся задом, но готов отдаться в последний раз
Зебра, привет.Я тебе даже в трамвае написал, как быстро может поменяться ситуация.Но ты силён, там такой совет мало кто вкурит.Там сегодня бурно спорят о гривне...изменившейся на 5-10 копеек
пусть спорят дальше
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:25
Surfer написав: barabass написав: Surfer написав:
с залетным xwxw3 сразу все ясно было.
надо же, местный трындун потратил свое драгоценное время)
туземун будет, но потом
То есть судя по вашим "прогнозам" ожидает всего лишь навсего временный "хрясь" на пути к извечному туземуну. ) Кто здесь трындун уже время показало )) Кстати кто знает , может барбос и вот это залетное xwxw3 - одно трындло ).
шифер, иди лучше обсуждай когда там недвига рухнет
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barabass
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:27
Для всех интересующихся инфа по сравнению с 2014.Подзабыл имя женщины, которая специализируется именно на проведении всяких аналогий. в основном графических.Так вот она сравнила графики 14 и 18, они очень сильно кореллируют.Она просчитала, что после коррекции уровень достигнет 11500.Но это лишь в том случае , если график полностью повторит 2014 год.Думаю, что этого не случится.
ПС вспомнил - Светлана Альтова, ищите кому интересно, я в подобные совпадения не очень верю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:28
Vitl написав: Zebra написав: barabass написав:
начался загон свидетелей туземуна, небольшой взлет, а потом хрясь и 5к
ну я начал входить в крипту по сладким украинским ценам, так что теперь буду туземунить
все таки в 2014 году до лета был нарисован рост в половину от пика - хомяк так просто не сдается, лысый, злой, с дымящимся задом, но готов отдаться в последний раз
Зебра, привет.Я тебе даже в трамвае написал, как быстро может поменяться ситуация.Но ты силён, там такой совет мало кто вкурит.Там сегодня бурно спорят о гривне...изменившейся на 5-10 копеек
пусть спорят дальше
Я адекватно оцениваю ситуацию. И потом мне выгодно чтоб на биржах ликвидность образовалась, все равно летом буду выходить.
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Zebra
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