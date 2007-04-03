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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:35
Zebra написав:
Я адекватно оцениваю ситуацию. И потом мне выгодно чтоб на биржах ликвидность образовалась, все равно летом буду выходить.
Я выйти в плюсе могу хоть сейчас.А зачем и что потом.И не нужно зацикливаться на лете.Я делаю проще - сегодня планы на завтра, завтра на послезавтра и т д.Ситуация покажет и подскажет.
ПС понятно, что малоожидаемый рост окрылил многих, но не нужно забывать, что даунтренд будет пробит только при выходе выше 12000
Поэтому кто боится или не умеет или не знает, тому пока на этом рынке делать нечего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 кві, 2018 21:16
все равно не пойму,какие-то люди одномоментно в течении 35 минут вошли в крипту задрав график на 1000, что это за група миллионеров? откуда такая слаженность? депутаты аванс получили и не зная ,что с этими копейками делать, для прикола , кинули в крипту? Почему все сума посходили при таком странном подъеме ? я бы не сказал что на прошлом прямоугольнике было хуже или лучше , разница только в том что- тогда по любому был кит, откуда уверенность что это тоже не кит воспользовавшийся каким-то роботом?
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vovodabravis
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